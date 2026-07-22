나흘만에 또… 바다거북 ‘죽음의 덫’ 폐그물에 갇힌 채 발견

70㎏ 폐그물에 갇힌 바다거북

용수포구서 신고 28분 만에 구조

“폐어구가 해양생물 생명 위협”

이미지 확대 제주해경이 22일 오후 2시 11분쯤 제주시 한경면 용수포구에서 폐그물에 걸린 바다거북을 구조하고 있다. 제주해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주해경이 22일 오후 2시 11분쯤 제주시 한경면 용수포구에서 폐그물에 걸린 바다거북을 구조하고 있다. 제주해양경찰서 제공

이미지 확대 서귀포해경이 지난 19일 서귀포 새연교 인근에서 멸종위기종 붉은바다거북이 폐그물에 걸려 구조하고 있다. 서귀포해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 서귀포해경이 지난 19일 서귀포 새연교 인근에서 멸종위기종 붉은바다거북이 폐그물에 걸려 구조하고 있다. 서귀포해양경찰서 제공

세줄 요약 제주 앞바다에서 바다거북이 또 폐그물에 감긴 채 발견돼 해경이 구조했다. 나흘 전에도 붉은바다거북이 같은 피해를 입는 등 폐어구가 해양생물의 생명을 위협하는 상황이 반복되고 있다. 정부와 해경은 어구관리기록제와 신고제 점검을 강화하고 있지만, 현장에서는 실효성에 대한 우려가 커지고 있다. 제주 앞바다 바다거북 폐그물 감김 구조

나흘 전 붉은바다거북 피해와 연속 발생

폐어구, 해양생물 위협하는 죽음의 덫

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제주 앞바다에서 또다시 폐그물에 몸이 감긴 바다거북이 구조됐다.불과 나흘 전 서귀포 새연교 인근에서 멸종위기종 붉은바다거북이 폐그물에 걸려 구조된 데 이어 같은 피해가 반복되면서 바다를 뒤덮은 폐어구가 해양생물의 생명을 위협하는 ‘죽음의 덫’으로 방치되고 있다는 지적이 나온다.제주해양경찰서에 따르면 22일 오후 2시 11분쯤 제주시 한경면 용수포구에서 “살아 있는 바다거북이 폐그물에 걸려 움직이지 못한다”는 신고가 접수됐다.현장에 출동한 해경은 신고 접수 17분 만인 오후 2시 28분쯤 거북을 발견했다. 당시 바다거북은 무게 약 70㎏에 달하는 폐그물에 온몸이 감겨 스스로 빠져나오지 못하는 상태였다. 구조대는 즉시 그물을 절단했고, 오후 2시 39분쯤 거북은 이상 없이 헤엄쳐 바다의 품으로 돌아갔다. 현장에서 수거한 폐그물은 육상으로 인양돼 지자체를 통해 처리될 예정이다.문제는 이런 구조가 더 이상 예외적인 일이 아니라는 점이다.제주해경 통계에 따르면 폐그물에 걸린 바다거북 구조는 2023년 2건, 2024년 1건, 2025년 2건, 올해도 이번을 포함해 벌써 2건 발생했다. 지난 18일에도 서귀포 새연교 인근에서는 멸종위기종인 붉은바다거북이 촘촘한 폐그물에 몸이 묶인 채 발견돼 해경이 구조한 바 있다.폐그물과 폐어구는 바다거북은 물론 남방큰돌고래 등 해양생물의 이동을 막고 먹이활동을 방해하는 대표적인 해양쓰레기다. 몸에 감기면 장시간 탈출하지 못해 질식하거나 폐사하는 사례도 적지 않다.실제 지난 17일 오후 5시 50분쯤 제주시 구좌읍 월정리 앞바다에서 폐어구에 걸린 남방큰돌고래 1마리를 확인했다. 이미 낚싯줄에 걸린 ‘행운이’와 몸집이 비슷한데다 단둘이 함께 유영하는 모습이 관찰돼 안타까움을 더했다.이 같은 피해가 반복되자 정부와 해경도 관리 강화에 나섰다. 해경은 올해부터 본격 시행된 어구관리기록제와 유실어구 신고제 정착을 위해 어선과 어구 생산·판매업체를 대상으로 어구 관리 실태를 집중 점검하고 있다. 생산부터 사용, 폐기까지 전 과정을 관리해 폐어구의 불법 해양 투기를 차단하겠다는 취지다.하지만 현장에서는 제도 시행에도 불구하고 폐그물 피해가 잇따르면서 단속과 관리가 실효성을 거두지 못하고 있다는 지적도 나온다. 관리 사각지대에 방치된 폐어구가 바다 속에서 해양생물을 위협하는 악순환이 계속되고 있기 때문이다.김영습 제주해경 경비구조과장은 “폐그물과 폐어구는 해양생물의 생명을 위협하는 대표적인 해양폐기물”이라며 “폐어구를 바다에 무단으로 버리지 말고, 위험에 처한 해양생물을 발견하면 즉시 해양경찰에 신고해 달라”고 당부했다.