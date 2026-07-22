제주서 또 중국인 흉기 난투극… 불법체류자 2명 서로 찔러 긴급체포

함께 살던 불법체류자 말다툼하다 흉기 휘둘러

둘다 체류기간 만료된 미등록 외국인 신분

경찰, 특수상해 혐의로 구속영장 신청 방침

이미지 확대 제주서부경찰서는 특수상해 혐의로 30대 중국인 A씨와 50대 중국인 B씨를 긴급체포해 조사하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주서부경찰서는 특수상해 혐의로 30대 중국인 A씨와 50대 중국인 B씨를 긴급체포해 조사하고 있다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 노형동의 한 주거지에서 함께 살던 중국인 불법체류자 2명이 식재료를 두고 말다툼하다 서로 흉기를 휘둘러 다쳤다. 경찰은 특수상해 혐의로 긴급체포해 조사 중이며, 최근 제주에서 중국인 관련 흉기 사건이 잇따르자 치안 불안 우려도 커지고 있다. 제주 노형동 주거지서 중국인 2명 흉기 난투극

식재료 문제 말다툼 끝 서로 찔러 부상

불법체류 신분 확인, 경찰 긴급체포 조사

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제주에서 함께 생활하던 중국인 불법체류자 2명이 말다툼 끝에 서로에게 흉기를 휘둘러 다치는 사건이 발생했다. 최근 제주에서 중국인 관련 흉기 사건이 잇따르면서 치안 불안에 대한 우려도 커지고 있다.제주서부경찰서는 특수상해 혐의로 30대 중국인 A씨와 50대 중국인 B씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 22일 밝혔다.경찰에 따르면 이들은 지난 21일 오후 7시쯤 제주시 노형동의 한 주거지에서 “식재료 왜 안 사오냐”며 서로 말다툼을 벌이다 서로에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다. 두 사람은 함께 거주하던 사이로 확인됐다.조사 결과 말다툼 과정에서 먼저 B씨가 흉기를 휘둘렀고, A씨가 이에 맞대응하면서 서로 다친 것으로 파악됐다.범행 직후 부상을 입은 A씨가 피를 흘린 채 건물 밖으로 나오자 이를 본 행인이 “중국인이 피를 흘리고 있다”며 112에 신고했다.신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 B씨를 긴급체포하고, A씨를 병원으로 이송했다. 이후 B씨를 조사하는 과정에서 B씨 역시 흉기에 다친 사실이 확인됐으며 치료 중이던 B씨는 병원에서 긴급체포했다.이들은 모두 체류기간이 만료된 미등록 외국인 신분인 것으로 조사됐다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 두 사람에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.한편 제주에서는 이달 들어 중국인 간 흉기 사건이 잇따르고 있다. 지난 4일에도 제주시 노형동 거리에서 30대 중국인 남성이 같은 국적의 지인을 흉기로 찔러 경찰에 붙잡혔다. 당시 피의자는 중국인 관광객을 대상으로 숙소를 홍보하는 단체 대화방에서 강제 퇴장당한 데 앙심을 품고 범행한 것으로 조사됐다.