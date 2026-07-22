넷플릭스 드라마 ‘참교육’ 출연 피오, 제주서 교통사고

한림읍 금능리 도로서 승용차에 치여

팔꿈치·무릎 찰과상… 경찰 사고경위 조사

이미지 확대 넷플릭스 드라마 ‘참교육’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있는 배우 표지훈. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 넷플릭스 드라마 ‘참교육’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있는 배우 표지훈. 뉴스1

세줄 요약 블락비 멤버이자 배우인 피오가 제주 제주시 한림읍 도로를 건너다 승용차에 치였다. 팔꿈치와 무릎 등에 찰과상을 입고 병원 치료를 받았고, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 경찰은 음주운전이나 신호위반 여부는 없다고 보고 정확한 경위를 조사하고 있다. 피오, 제주 도로서 승용차와 충돌

팔꿈치·무릎 찰과상, 병원 치료

경찰, 음주·신호위반 여부 조사

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넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘참교육’에 출연한 그룹 블락비 멤버 겸 배우 표지훈(피오)이 제주에서 교통사고를 당한 사실이 뒤늦게 확인됐다.22일 제주서부경찰서에 따르면 피오는 지난 19일 오후 9시 56분쯤 제주시 한림읍 금능리의 한 도로를 건너던 중 A씨가 운전하던 승용차에 치였다.이 사고로 피오는 팔꿈치와 무릎 등에 찰과상을 입고 온몸 통증을 호소해 병원으로 옮겨져 치료를 받았다. 다만 생명에는 지장이 없으며 부상 정도도 심하지 않은 것으로 전해졌다.경찰 조사 결과 운전자 A씨는 음주운전이나 신호위반을 한 정황은 없는 것으로 확인됐다. 경찰은 보행자와 차량의 이동 경로, 사고 당시 상황 등을 토대로 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.한편 피오는 그룹 블락비 멤버로 활동하는 동시에 배우로도 활약하고 있다. 최근에는 무너진 공교육 현장을 소재로 한 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘참교육’에서 교권국 사무관 봉근대 역을 맡아 열연했다.