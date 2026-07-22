[속보] 주천강 수풀서 남성 시신 발견… 급류 휩쓸려 실종된 40대 추정

세줄 요약 강원 영월 주천강에서 낚시를 하다 집중호우로 불어난 급류에 휩쓸려 실종된 40대 남성으로 추정되는 시신이 수색 닷새 만에 발견됐다. 경찰과 소방은 실종 지점에서 3.7㎞ 떨어진 수풀에서 시신을 인양한 뒤 정확한 신원을 확인할 예정이다. 주천강 급류에 휩쓸린 40대 남성 실종

닷새간 경찰·소방 합동 수색 전개

실종 지점서 3.7㎞ 떨어진 수풀 발견

이미지 확대 강원소방본부 소속 구조대원들이 21일 영월군 주천강에서 나흘 전 실종된 낚시객을 수색하고 있다. 강원소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원소방본부 소속 구조대원들이 21일 영월군 주천강에서 나흘 전 실종된 낚시객을 수색하고 있다. 강원소방본부 제공

이미지 확대 강원소방본부 소속 구조대원들이 21일 영월군 주천강에서 나흘 전 실종된 낚시객을 수색하고 있다. 강원소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원소방본부 소속 구조대원들이 21일 영월군 주천강에서 나흘 전 실종된 낚시객을 수색하고 있다. 강원소방본부 제공

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강원지역에 쏟아진 집중호우로 영월 주천강에서 실종된 40대로 추정되는 시신이 수색 닷새 만에 발견됐다.22일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 10시 31분쯤 실종 지점으로부터 약 3.7㎞ 떨어진 영월군 한반도면 신천리 화신교 인근 수풀에서 40대 남성 A씨로 추정되는 시신이 발견됐다.경찰은 소방당국이 시신을 인양하는 대로 정확한 신원을 확인할 방침이다.앞서 A씨는 강원지역에 많은 비가 쏟아진 지난 18일 오후 7시 59분쯤 영월군 주천면 용석리 주천강에서 낚시를 하기 위해 보를 건너던 중 집중호우로 불어난 급류에 휩쓸려 실종됐다.당시 A씨와 함께 낚시를 하던 동료 2명이 사고를 목격하고 119에 신고했다.경찰과 소방은 18일 밤부터 이날까지 닷새간 수색 작업을 벌여왔다.지난 21일에는 오전 7시 30분부터 소방인력 38명, 의용소방대 20명, 경찰 32명 등 총 수색 인력 90명과 장비 총 41대를 투입해 작업을 진행했다. 급류보드를 이용해 사고가 발생한 지점인 용석보 구간에 대한 수중 수색도 벌였다.