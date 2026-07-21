해킹당한 국립외교원, 5개월 지나 외부 공개

외교관 정보 등 최대 1만명 유출

공격 주체 배후에 북한 등 조사

이미지 확대 국립외교원 온라인교육시스템이 약 10개월간 해킹돼 전·현직 외무공무원과 재외공관 주재관 등 최대 1만 건 규모의 개인정보가 유출된 것으로 21일 확인됐다. 사진은 이날 서울 서초구 국립외교원 모습. 2026.7.21

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 국립외교원 온라인교육시스템이 약 10개월간 해킹돼 전·현직 외무공무원과 재외공관 주재관 등 최대 1만 건 규모의 개인정보가 유출된 것으로 21일 확인됐다. 사진은 이날 서울 서초구 국립외교원 모습. 2026.7.21

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세줄 요약 국립외교원 온라인교육시스템이 약 10개월간 해킹돼 외교부·재외공관 직원과 퇴직자 등 최대 1만명의 성명, 아이디, 이메일, 암호화 비밀번호가 유출됐다. 외교부는 지난 2월 비정상 접근 통보 뒤 차단했고, 제로데이 취약점과 북한 연계 가능성도 조사 중이다. 국립외교원 교육시스템 장기 해킹 사실 확인

외교부·재외공관 직원 등 최대 1만명 정보 유출

제로데이 취약점·북한 배후 가능성 조사

2026-07-22 8면

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국립외교원 온라인교육시스템이 약 10개월 동안 해킹당해 외교부·재외공관 직원 등 최대 1만명의 개인정보가 유출되는 초유의 사태가 발생했다.외교부 관계자는 21일 “지난해 4~5월 서버가 장악돼 올해 2월 초까지 외부에서 접속한 것으로 파악됐다”며 “외교부는 지난 2월 초 해당 시스템에 대한 비정상적 접근 정황에 대해 관계기관으로부터 통보받은 후 시스템을 긴급 차단하고 조사한 바 있다”고 밝혔다.이 시스템에는 외교부 소속 외무공무원 및 재외공관에서 근무하는 직원들, 퇴직자, 다른 부처 파견자들의 개인정보가 저장돼 있었던 것으로 파악됐다. 시스템에는 성명, 아이디, 이메일, 암호화된 비밀번호 등 최대 1만건의 데이터가 저장돼 있었다. 정부는 시스템에 주민등록번호 등 고유식별번호가 없어 정확한 중복 인원 산정에는 어려움을 겪고 있다.외교부는 해커가 소프트웨어 제조사도 알지 못했던 미공개 보안 취약점(제로데이 취약점)을 통해 시스템에 접속한 것으로 보고 있다. 외교부는 시스템이 도입된 2022년부터 보안점검을 수시로 진행했으나 취약점을 발견하지 못했다.외교부 관계자는 “알려지지 않은 공격기법은 사후에 대응할 수밖에 없는 기술적 한계가 있다”며 “사후에 보안 패치가 공개된 걸로 알고 있다”고 설명했다.정부는 북한의 소행일 가능성도 열어두고 조사하고 있다. 외교부 관계자는 “사이버 공격 주체를 단정할 만한 기술적 분석은 부족한 상태”라며 “여타 국가 등 배후의 해킹 조직을 포함해 모든 가능성을 배제하지 않고 있다”고 언급했다.