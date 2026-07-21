“폭로 막으려면 매출 10% 달라”…박나래 前 매니저, 공갈미수 혐의 구속

경찰, 공갈미수 혐의 전 매니저 2명 송치

이미지 확대 전직 매니저들에 대한 ‘갑질’과 불법 의료행위 의혹을 받는 개그우먼 박나래씨(41)가 지난달 20일 경찰에 출석해 조사를 받은 뒤 서울 강남경찰서를 나서며 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전직 매니저들에 대한 ‘갑질’과 불법 의료행위 의혹을 받는 개그우먼 박나래씨(41)가 지난달 20일 경찰에 출석해 조사를 받은 뒤 서울 강남경찰서를 나서며 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 박나래가 지난 16일 영상을 통해 활동 중단 입장을 발표했다. 유튜브 ‘백은영의 골든타임’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 박나래가 지난 16일 영상을 통해 활동 중단 입장을 발표했다. 유튜브 ‘백은영의 골든타임’ 캡처

세줄 요약 박나래 전 매니저 신모씨가 박나래의 폭로를 막겠다며 2024년 회사 매출 10%를 요구하고 회삿돈 3000만원을 횡령한 혐의로 구속됐다. 다른 전 매니저 1명은 공갈미수 혐의로 불구속 송치됐고, 박나래는 관련 의혹으로 경찰 조사를 받았다. 전 매니저, 폭로 막겠다며 매출 10% 요구

회삿돈 3000만원 횡령 혐의로 구속

다른 전 매니저는 불구속 송치

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방송인 박나래(41)씨를 상대로 협박하며 회사 매출 일부를 요구한 전 매니저가 구속됐다.21일 경찰에 따르면 서울 용산경찰서는 공갈미수 등 혐의로 박나래의 전 매니저 신모씨를 지난 16일 구속했다.신씨는 박나래가 회사 자금을 전 남자친구에게 썼다고 주장하며 자신의 폭로를 막으려면 2024년 회사 매출의 10%를 달라고 요구한 혐의를 받고 있다. 또한 회삿돈 3000만원을 횡령한 혐의도 있다.경찰은 신씨와 함께 공갈미수 혐의를 받는 또 다른 전 매니저도 이날 불구속 상태로 검찰에 송치했다.앞서 박나래는 지난해 12월 서울 용산경찰서에 신씨 등을 공갈미수, 업무상 횡령 혐의 등으로 고소했다고 밝혔다.당시 박나래는 입장문을 통해 “1년 3개월간 근무했던 전 매니저들이 퇴직금을 받고 추가로 회사의 전년도 매출의 10%에 해당하는 과도한 금액을 요구했다”며 “요구 금액 역시 점차 증가해 수억원 규모에 이르게 됐다”고 주장했다.앞서 지난해 12월 전 매니저들은 박나래의 회사에 재직 당시 직장 내 괴롭힘을 비롯해 대리처방, 진행비 미지급 등 ‘갑질’에 따른 피해를 입었다고 폭로했다. 이어 박나래를 명예훼손·정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다.박나래는 지난 2월과 3월 총 2차례 서울 강남경찰서에 출석해 조사를 받았다.그는 전 매니저 갑질 의혹에 대해 “조사를 통해 추후에 밝혀질 내용이라고 생각한다”면서 “조사에 성실히 임했고 사실이 아닌 부분에 대해서는 바로잡을 예정”이라고 밝혔다. 이어 “저의 불편한 사안들과 심려 끼쳐 드린 점 다시 한번 사죄드린다”며 고개를 숙였다.박나래는 해당 논란 이후 출연하던 모든 프로그램에서 하차하고 방송 활동을 중단한 상태다.