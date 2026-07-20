배재고 야구부, 재심서 징계 6개월→1개월로 감경…봉황대기 출전

“선수들이 광주 찾아 사과하고, 피해자들이 용서”

이미지 확대 이영진 대한체육회 스포츠공정위원장(전 헌법재판관)이 20일 서울 송파구 올림픽회관에서 배재고 야구부 징계 재심의 관련 등을 주요 안건으로 하는 제19차 스포츠공정위원회를 마친 뒤 결과를 발표하고 있다. 재심 결과 배재고 야구부 출전정지 6개월 징계는 1개월로 감경돼 봉황대기 출전이 가능해졌다. 2026.07.20. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 이영진 대한체육회 스포츠공정위원장(전 헌법재판관)이 20일 서울 송파구 올림픽회관에서 배재고 야구부 징계 재심의 관련 등을 주요 안건으로 하는 제19차 스포츠공정위원회를 마친 뒤 결과를 발표하고 있다. 재심 결과 배재고 야구부 출전정지 6개월 징계는 1개월로 감경돼 봉황대기 출전이 가능해졌다. 2026.07.20. 뉴시스

이미지 확대 배재고와 광주일고의 경기 모습. 대한야구소프트볼협회 홈페이지 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 배재고와 광주일고의 경기 모습. 대한야구소프트볼협회 홈페이지 캡처.

세줄 요약 배재고 야구부가 경기 중 5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원 구호를 외쳐 논란을 빚은 뒤, 대한체육회 스포츠공정위 재심에서 출전정지 6개월 징계가 1개월로 감경됐다. 선수들의 사과와 피해 당사자들의 선처 호소가 반영돼 봉황대기 출전 길이 열렸다. 5·18 폄훼 응원 논란, 배재고 징계 감경

체육회 재심, 출전정지 6개월서 1개월로 조정

봉황대기 출전 가능, 올 시즌 마지막 대회

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경기 중 5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원 구호를 외쳐 파문을 일으킨 배재고등학교 야구부가 대한체육회 스포츠공정위원회 재심의 청구 끝에 징계 수위가 1개월로 낮아졌다. 이에 따라 배재고 야구부는 다음 달 열리는 제54회 봉황대기 전국고교야구대회에 참가할 수 있게 됐다.공정위는 20일 서울 송파구 올림픽회관에서 제19차 위원회를 열어 대한야구소프트볼협회 공정위가 내린 6개월 출전 정지 처분을 ‘1개월 출전 정지’로 감경 조처했다고 밝혔다.이날 체육회 스포츠공정위는 위원 15명 중 12명이 참석했다. 배재고 측에선 권오영 야구부 감독과 변호인이 출석해 소명했다.이영진 위원장은 “배재고 선수들의 부적절한 행위는 규정에 어긋나는 징계 사유”라며 “다만 선수들은 광주제일고(광주일고)를 찾아가 사과하고 피해 당사자들은 용서한 뒤 선처를 호소한 점을 고려했다”고 밝혔다.이어 “학생 선수들은 배움의 과정에 있다는 점 등을 고려해 1심 징계인 출전 정지 6개월은 과중하다고 봤다”고 설명했다.이번 체육회 스포츠공정위 심의 결론은 즉시 효력이 발생한다. 지난 1일 자로 적용된 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위의 6개월 출전정지 징계는 이달 31일로 끝난다.이에 따라 배재고는 8월 6일 개막하는 제54회 봉황대기에 출전할 수 있게 됐다. 봉황대기는 배재고가 올 시즌 출전할 수 있는 마지막 대회다.대한야구소프트볼협회는 배재고의 출전 길이 열릴 것을 대비해 앞서 배재고를 포함한 대진표를 발표했다. 배재고는 8월 11일 오후 5시 서울 목동구장에서 인천고와 1회전을 치른다.앞서 배재고는 지난달 29일 목동구장에서 펼쳐진 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와 1회전에서 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 5·18 민주화운동을 비하했다는 비판을 받았다.이 응원 논란에 정치권까지 나서는 등 사회적 이슈로 대두되며 파장이 커진 바 있다.