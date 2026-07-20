서귀포 상예동 더데오름 밑 ‘거대 용암돔’ 첫 확인… 산방산 맞먹는 규모

서귀포시 상예동 높이 48m불과한 작은 오름서

최소 360m 규모 조면암질 용암돔 흔적 첫 확인

세계유산본부 “연말까지 구체적 형성 연대 확보 예상”

이미지 확대 더데오름 용암돔 모식도. 제주도세계유산본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 더데오름 용암돔 모식도. 제주도세계유산본부 제공

이미지 확대 더데오름 시추코어. 제주도세계유산본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 더데오름 시추코어. 제주도세계유산본부 제공

이미지 확대 각 용암층 별 암석시료 채취·기록으로 시추공 내 더데오름조면암과 지표의 더데오름조면암은 그 풍화정도에 따라 색상만 다르게 관찰되고 있음을 알 수 있다. 제주도세계유산본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 각 용암층 별 암석시료 채취·기록으로 시추공 내 더데오름조면암과 지표의 더데오름조면암은 그 풍화정도에 따라 색상만 다르게 관찰되고 있음을 알 수 있다. 제주도세계유산본부 제공

이미지 확대 더데오름과 인근 시추코어 전경, 멀리 산방산과 군산이 보인다. 제주도세계유산본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 더데오름과 인근 시추코어 전경, 멀리 산방산과 군산이 보인다. 제주도세계유산본부 제공

세줄 요약 서귀포 상예동 더데오름 아래에서 산방산에 버금가는 거대 조면암질 용암돔 흔적이 처음 확인됐다. 시추조사 결과 지하 109m부터 330m까지 같은 암석이 이어졌고, 최소 360m 규모의 화산체로 추정됐다. 연구진은 제주 화산활동사의 복잡성을 보여주는 성과로 봤다. 더데오름 아래 산방산급 용암돔 첫 확인

지하 109m~330m 구간 조면암 연속 분포

최소 360m 규모 추정, 추가 확대 가능성

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겉모습만 보고 판단하면 안된다?서귀포시 상예동의 작은 오름인 더데오름 땅 아래 산방산에 버금가는 거대한 화산체가 수백만 년의 시간을 품은 채 잠들어 있는 모습이 처음 확인됐다.제주 땅속 깊은 곳을 파 내려간 시추조사 끝에 드러난 ‘숨은 화산’으로 지표에서는 높이 48m에 불과한 작은 오름으로 보이지만, 땅속에는 최소 360m 규모의 조면암질 용암돔이 숨겨져 있을 가능성이 제기되면서 제주 화산 형성과정을 새롭게 규명할 단서가 될 것으로 기대된다.제주도 세계유산본부는 더데오름 인근 고심도 시추공을 조사한 결과, 지하에서 최소 360m 규모의 조면암질 용암돔 흔적을 확인했다고 20일 밝혔다.안웅산 세계유산본부 한라산연구부 박사는 “더데오름 땅 속에 산방산 크기의 돔형태 산이 그대로 있다 상상하면 쉽게 이해될 것 같다”고 설명했다.이번 조사는 세계유산본부 한라산연구부가 2025년부터 추진 중인 ‘제주 전역 지질도 구축’ 연구의 하나로 진행됐다. 연구진은 지표 조사만으로는 제주 화산활동의 역사를 규명하는 데 한계가 있다고 보고, 도내 고심도 시추공 13곳의 시추코어를 확보해 암석 시료 분석과 기록화 작업을 진행하고 있다.연구진은 더데오름에서 북동쪽으로 약 200m 떨어진 시추공에서 주목할 만한 지질구조를 확인했다. 해당 시추공은 해발 약 198m 지점에서 굴착을 시작했으며, 현재 지표 아래 330m까지 시추가 진행 중이다.지표에서 약 109m 깊이까지는 여러 매의 용암층과 퇴적층이 나타났다. 반면 지하 109m부터 현재 시추공 최하부인 330m까지 약 221m 구간에서는 더데오름을 구성하는 암석과 동일한 조면암이 연속적으로 분포하는 것으로 확인됐다.시추자료와 인근 더데오름과의 관계를 종합하면, 더데오름의 용암돔은 최소 해발 -132m 지점부터 더대오름 정상부 표고 228.4m까지 최소 360m 이상의 규모를 갖는 것으로 추정된다. 이는 산방산(고도 395m, 비고 345m)과 비견될 만한 규모다.이번 조사 결과는 현재 해발고도 228.4m, 비고 48m의 비교적 낮은 오름인 더데오름이 과거에는 산방산과 같은 거대한 용암돔을 이뤘으며, 이후 오랜 시간에 걸쳐 주변 용암류에 덮이면서 현재와 같은 작은 오름의 형태로 남았을 가능성을 시사한다.특히 현재 시추가 진행 중인 지하 330m에서도 조면암체의 하부 경계가 확인되지 않아, 실제 규모가 이번 추정보다 더 클 가능성도 열어두고 있다.더데오름 조면암돔은 산방산의 현재 기저 고도(해발 50m)보다 182m 이상 낮은 지점(해발 –132m 이하)부터 형성되기 시작한 것으로 나타났다. 이에 따라 산방산과 비슷한 시기이거나 그보다 앞선 시기에 형성됐을 가능성도 검토되고 있다.한라산연구부는 현재 시추코어에서 채취한 암석 시료에 대한 정밀 분석과 연대측정을 진행하고 있다. 올해 연말까지 구체적인 형성 연대를 확보할 것으로 예상하고 있다.연구진은 “지표에서는 작은 오름으로 보이는 더데오름 아래 거대한 조면암질 화산체가 숨어 있다는 사실을 처음 확인했다”며 “제주의 화산활동 역사가 현재 지표에 드러난 모습보다 훨씬 복잡하고 입체적이라는 점을 보여주는 중요한 성과”라고 평가했다.이어 “시추코어는 제주 땅속 화산활동의 역사를 담고 있는 귀중한 자료로, 한 번 훼손되면 다시 확보할 수 없다”며 “시추자료의 체계적인 보존과 분석이 제주 화산활동사를 밝히는 핵심 역할을 할 것”이라고 덧붙였다.김형은 제주도 세계유산본부장은 “앞으로도 지표 암석과 지하 시추자료를 지속적으로 확보하고 실물 시료를 연구기관과 공유해 제주 화산활동사를 더욱 입체적으로 규명하겠다”고 말했다.