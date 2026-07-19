사회 사건·사고 [포토] ‘담벼락 덮친’ 산불이재민 임시주택 입력 2026-07-19 16:35 수정 2026-07-19 16:35 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/07/19/20260719800002 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 19일 경북 안동시 일직면 귀미1리에 설치된 산불 이재민 임시주택이 폭우에 떠밀려 주택 담벼락을 뚫고 들어와 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 산불 이재민 임시주택이 설치된 위치는? 경북 안동시 경북 구미시