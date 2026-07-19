“안방인 줄”…영화관 ‘맨발 빌런’ 이번엔 부부였다 [이슈픽]

앞좌석 등받이에 나란히 맨발 올린 부부 포착

잇따르는 영화관 ‘맨발 민폐’…비판 쇄도

이미지 확대 영화관에서 앞 좌석 등받이 위에 맨발을 올린 채 영화를 관람하는 부부의 모습이 포착됐다. 스레드 캡처 닫기 이미지 확대 보기 영화관에서 앞 좌석 등받이 위에 맨발을 올린 채 영화를 관람하는 부부의 모습이 포착됐다. 스레드 캡처

이미지 확대 영화관에서 앞좌석 시트 위에 맨발을 올리고 앉아있는 관객의 모습이 포착돼 논란이 되고 있다. 보배드림 캡처 닫기 이미지 확대 보기 영화관에서 앞좌석 시트 위에 맨발을 올리고 앉아있는 관객의 모습이 포착돼 논란이 되고 있다. 보배드림 캡처

이미지 확대 영화관에서 앞좌석을 발로 치고 맨발까지 올린 관객의 행태가 알려지며 네티즌들의 비난을 사고 있다. 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’ 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 영화관에서 앞좌석을 발로 치고 맨발까지 올린 관객의 행태가 알려지며 네티즌들의 비난을 사고 있다. 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’ 인스타그램 캡처

세줄 요약 영화관에서 부부가 앞좌석 등받이에 맨발을 올린 사진이 공개돼 공공장소 예절 논란이 재점화됐다. 앞좌석이 비어 있어도 다음 이용객이 쓰는 공용 공간인 만큼 위생과 배려가 부족했다는 비판이 이어졌다. 영화관 앞좌석에 맨발 올린 부부 사진 공개

공공장소 위생·예절 부족 지적과 비판 확산

반복되는 맨발 민폐 논란에 시민의식 요구

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영화관 앞좌석 등받이에 맨발을 올리는 관객들의 사진이 최근 잇따라 공개되며 공공장소 에티켓을 둘러싼 논란이 재점화됐다.19일 한 소셜미디어(SNS)에는 “그동안은 ‘이런 몰상식한 사람들이 설마 진짜 있겠어?’ 했는데 내 눈으로 직접 본 건 처음”이라는 글과 함께 사진이 올라왔다.글쓴이는 “영화가 시작하기 전에는 여자분만 발을 올리더니 영화가 시작한 뒤에는 부부가 나란히 앞좌석에 발을 올리고 영화를 봤다”고 당시 상황을 전했다.공개된 사진에는 영화관 객석에서 한 여성이 다리를 뻗어 앞좌석 등받이에 맨발을 올려놓은 모습이 담겼다. 이후 남성도 같은 자세를 취하면서 두 사람이 나란히 앞좌석에 발을 올린 채 영화를 관람한 것으로 전해졌다.앞좌석이 비어 있었더라도 해당 좌석은 이후 다른 관객이 이용하는 공용 공간이라는 점에서 위생과 예절을 고려하지 않은 행동이라는 지적이 나왔다.누리꾼들은 “공공장소에서 최소한의 예의도 없다”, “부부는 닮는다더니 정말 끼리끼리다”, “저 자리에 다음에 앉을 사람은 무슨 죄냐” 등 비판을 쏟아냈다.영화관 ‘맨발 민폐’ 논란은 이번이 처음은 아니다.앞서 지난달에도 두 명의 관객이 나란히 영화관 앞좌석 등받이 위에 맨발을 올리고 있는 사진이 공개되며 논란이 됐다.심지어 앞좌석에 사람이 앉아 있는데도 등받이를 발로 차고 맨발을 올렸다는 사연도 공개돼 공분을 산 바 있다.공공장소에서 좌석이나 팔걸이 등에 발을 올리는 행동은 처벌로 이어지는 경우는 드물지만, 다른 이용객에게 불쾌감과 위생상 우려를 안기는 대표적인 ‘민폐 행동’으로 꼽힌다.비슷한 사례가 반복되자 온라인에서는 “앞에 사람이 없더라도 다음 이용객을 배려해야 한다”, “공동으로 사용하는 공간에서는 최소한의 공공예절을 지켜야 한다”, “영화관은 안방이 아니다. 이제 저런 광경은 그만 봤으면 좋겠다”는 지적이 이어졌다. 영화관을 비롯한 다중이용시설에서 기본적인 시민의식이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.