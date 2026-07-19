‘라방’ 중 시청자와 말다툼…“음독한다” 생중계한 유튜버 사망

신안서 50대 남성, 라이브 방송 진행 중 음독

시청자 신고로 경찰 출동…끝내 숨져

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세줄 요약 전남 신안에서 라이브 방송을 하던 50대 유튜버가 시청자와 말다툼 뒤 음독해 병원으로 이송됐으나 사망했다. 경찰은 녹화 영상을 확보해 정확한 경위를 조사 중이며, 음독을 부추기거나 모욕해 극단적 상황으로 몰아붙인 정황이 드러나면 관련자를 형사 입건할 방침이다. 라이브 방송 중 시청자와 말다툼 뒤 음독

신고로 출동했으나 병원 이송 뒤 사망

경찰, 녹화 영상 확보해 경위 조사

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50대 남성 유튜버가 라이브 방송(라방·생방송) 중 음독해 병원으로 이송됐으나 사망했다.19일 전남 신안경찰서와 신안소방서에 따르면 전날 오후 8시 30분쯤 방송을 진행하던 유튜버 A(56)씨가 전남 신안군 자은면에서 음독했다는 신고가 접수됐다.당시 방송 시청자의 신고로 출동한 소방 당국은 심정지 상태의 A씨를 인근 병원으로 이송했지만 끝내 숨졌다.조사 결과 A씨는 이날 한 시청자와 말다툼을 벌인 뒤 방송이 켜진 채로 음독한 것으로 전해졌다.구독자 130여명의 채널을 운영하고 있는 A씨는 평소 시청자들과 일상적인 대화를 소재로 한 방송을 진행해온 것으로 알려졌다.녹화 영상을 확보한 경찰은 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.음독 행위를 부추기거나, 모욕적인 표현으로 극단적인 상황에 몰아붙이는 등 범죄 혐의점이 드러나면 관련자를 형사 입건할 방침이다.스스로 목숨을 끊는 장면이 온라인 생중계를 탄 것이 이번이 처음도 아니다. 2024년 4월에는 서울 강남구 역삼동 한 19층짜리 건물 옥상에서 10대 여학생이 투신하는 장면이 인스타그램 라이브 영상을 통해 생중계된 적이 있었다.SNS 방송은 방송사가 제작한 콘텐츠와 달리 블로그에 올린 신변잡기처럼 정보통신 서비스로 분류돼 방송통신위원회의 사전 심의나 실시간 모니터링 대상에 포함되지 않는다. 이번 사건 같은 일이 터지면 영상을 삭제하거나 계정을 제한하는 사후 대응에 그칠 뿐이다.이에 통제받지 않는 개인 방송에 대한 윤리 기준과 제어 수단을 마련해야 한다는 목소리가 나오고 있다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.