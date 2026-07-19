(영상)“차단선 넘어 무슨 난리” 인천공항 중국인 ‘집단새치기’ 논란 [이슈픽]

대기열 무시하고 차단선 넘어 ‘우르르’

중국인 보따리상 추정…안내직원 부상도

인천국제공항 출국장에서 중국인 이용객들이 떼로 새치기하는 상황이 반복적으로 발생해 다른 이용객들이 불편을 겪고 있다. 온라인 커뮤니티 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인천국제공항 출국장에서 중국인 이용객들이 떼로 새치기하는 상황이 반복적으로 발생해 다른 이용객들이 불편을 겪고 있다. 온라인 커뮤니티 캡처

인천국제공항 출국장에서 중국인 이용객들이 떼로 새치기하는 상황이 반복적으로 발생해 다른 이용객들이 불편을 겪고 있다. 온라인 커뮤니티 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인천국제공항 출국장에서 중국인 이용객들이 떼로 새치기하는 상황이 반복적으로 발생해 다른 이용객들이 불편을 겪고 있다. 온라인 커뮤니티 캡처

세줄 요약 인천공항 출국장에서 중국인 이용객 수십명이 차단선을 무시하고 한꺼번에 달려드는 장면이 포착돼 논란이 커졌다. 이달 들어 비슷한 상황이 여러 차례 반복됐고, 안내 직원이 인파에 치이는 일도 있었다. 공항은 차단봉 보강과 현장 점검을 검토 중이다. 인천공항 출국장 중국인 집단 새치기 논란 확산

차단선 무시한 무질서한 이동 장면 온라인 확산

공항, 차단봉 보강과 현장 점검 대책 검토

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인천국제공항 출국장에서 중국인 이용객들이 떼로 새치기하는 상황이 반복적으로 발생해 다른 이용객들이 불편을 겪고 있다.19일 연합뉴스와 인천공항공사에 따르면 지난 2일 새벽 제1여객터미널 3층 출국장에서 중국인 이용객 수십명이 체크인 카운터를 향해 우르르 몰려가는 모습이 포착됐다.이들은 ㄹ자 형태로 세워놓은 차단선 대기열을 따라 순차적으로 이동하는 대신 자세를 낮춘 채로 캐리어를 밀면서 차단선 아래로 무분별하게 달려 나갔다.차례라고는 지켜지지 않는 무질서한 모습이 담긴 영상이 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 통해 확산하면서 민폐 행위에 대한 비판이 일었다.일각에서는 인공지능(AI)으로 생성된 영상 아니냐는 의문이 제기되기도 했는데, 연합뉴스는 공항 취재 결과 이달 들어서만 5차례에 걸쳐 비슷한 상황이 발생했던 것으로 파악됐다고 전했다.공항 당국은 이용객이 몰리는 상황에서 중국인 보따리상 등이 먼저 탑승 수속을 밟기 위해 카운터가 열리는 동시에 앞다퉈 달려든 것으로 보고 있다.이 과정에서 심지어 안내 역할을 맡은 직원들이 인파에 치여 타박상이나 찰과상을 입기도 한 것으로 전해졌다.중국 보따리상을 중심으로 집단 새치기 문제가 불거진 데에는 동일 시간대 여객 수요 급증이 원인으로 꼽혔다.최근 인천∼중국 주요 노선의 여객기 기종이 에어버스 A320에서 A350으로 바뀌면서 좌석이 100여석 늘어났고, 이용객이 몰려 줄서기 경쟁이 심해졌다는 것이다.인천공항 유관기관들은 출국장에서 같은 문제가 반복되자 질서 유지와 승객 안전을 확보하기 위해 수시로 현장 점검을 하고 있다. 아울러 새치기 행위를 막기 위해 대기열을 따라 설치된 차단봉 사이에 플라스틱 칸막이를 설치하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다.익명을 요청한 공항 당국자는 “중국 현지 단속 강화와 맞물려 보따리상 출국이 줄면서 새치기 문제는 일시적으로 해소됐지만, 언제든 재발할 수 있어 상황을 지켜보고 있다”고 연합뉴스에 말했다.