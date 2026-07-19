“인천 쿠팡물류센터 현장서 소방관 탈진”…24시간 넘게 진화 중

세줄 요약 인천 쿠팡 물류센터 화재가 19일 오전까지도 꺼지지 않으면서 진화 작업이 장기화됐다. 현장 안전관리 중이던 40대 소방관이 탈진 증상을 보여 병원 치료를 받았고, 전날 연기 흡입 소방관까지 포함해 치료 인원은 2명으로 늘었다. 인천 쿠팡 물류센터 화재 24시간 넘게 지속

현장 소방관 탈진·연기 흡입으로 치료 2명

국가소방동원령 유지, 대규모 인력·장비 투입

이미지 확대 18일 오전 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 6층에서 큰불이 나 15시간 넘게 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.7.18. 인천소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 18일 오전 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 6층에서 큰불이 나 15시간 넘게 진화 작업을 벌이고 있다. 2026.7.18. 인천소방본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

18일 오전 발생한 인천 쿠팡 물류센터 화재가 19일 오전까지 불길이 잡히지 않고 있는 가운데 현장에서 한 소방관이 탈진 증상을 보여 병원 치료를 받았다.19일 인천소방본부에 따르면 전날 오후 10시 20분쯤 서해구 석남동 쿠팡32물류센터 인근에서 40대 소방관 A씨가 탈진 증상을 보였다.A씨는 화재 현장에서 안전관리 등 활동을 하던 중 이상 증세를 보였으며 병원 치료를 받은 뒤 퇴원한 것으로 파악됐다.이에 따라 이번 화재로 인해 병원 치료를 받은 소방관은 2명으로 늘어났다. 전날 사다리차를 활용해 진화 작업을 벌이던 다른 40대 소방관도 연기를 흡입해 병원 치료를 받았다.18일 오전 6시 54분쯤 발생한 이번 물류센터 화재는 24시간이 넘게 지난 이날 오전 8시 현재까지도 꺼지지 않고 있다.소방 당국은 국가소방동원령을 유지한 채 장비 221대와 소방관과 경찰관 575명을 현장에 투입해 불을 끄고 있다.해당 물류센터는 연면적 29만9천㎡, 지상 8층 규모로, 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다.