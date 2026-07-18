[속보] 울산 조선소 20대 하청근로자 숨진 채 발견… 작업 중 구조물·곤돌라 사이 끼여

세줄 요약 울산 HD현대중공업 조선소에서 하청업체 소속 우즈베키스탄 국적 20대 근로자가 LNG 운반선 화물창 안 작업 중 구조물과 곤돌라 사이에 끼여 숨졌다. 경찰은 사상 작업 도중 곤돌라가 상승하며 사고가 난 것으로 보고 정확한 원인을 조사 중이다. 울산 조선소 하청근로자 끼임 사망

LNG 운반선 화물창 작업 중 사고

경찰, 곤돌라 상승 원인 조사

이미지 확대 울산 동구 HD현대중공업 울산조선소 전경. HD현대중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 울산 동구 HD현대중공업 울산조선소 전경. HD현대중공업 제공

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HD현대중공업 울산조선소에서 협력업체 소속 20대 외국인 근로자가 끼임 사고로 목숨을 잃었다.18일 경찰 등에 따르면 이날 오후 4시 52분쯤 울산 동구 HD현대중공업 울산조선소 내 건조 중이던 액화천연가스(LNG) 운반선 화물창 안에서 우즈베키스탄 국적 A씨가 상부 구조물과 곤돌라 사이에 끼여 숨져 있는 것을 다른 작업자가 발견했다.하청업체 소속인 A씨는 의식불명 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다.경찰은 A씨가 표면의 이물질을 갈아내는 그라인더 작업(사상 작업)을 하던 중 곤돌라가 상승하면서 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사 중이다.HD현대중공업 관계자는 “이번 사고로 유명을 달리한 고인과 유가족께 깊은 애도를 표한다”며 “현재 관계당국과 함께 정확한 사고 경위를 조사하고 있으며 조사에 성실히 협조하겠다”고 말했다.