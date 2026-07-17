前 ‘충주맨’ 김선태 “선관위에 피해 많이 봐…화가 나”

세줄 요약 전 ‘충주맨’ 김선태가 유튜브에서 선관위의 선거 업무 위임 관행을 비판했다. 벽보 부착과 사전·본선거 세팅을 지방직 공무원이 떠맡아 피해가 컸고, 참정권을 지키려면 근본적 변화가 필요하다고 했다. 선관위 선거 업무 위임 관행 비판

지방직 공무원 부담과 피해 호소

참정권 보장 위한 제도 개선 주장

이미지 확대 사진=김선태 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 사진=김선태 유튜브 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전 ‘충주맨’ 김선태가 중앙선거관리위원회의 선거 위임 문제를 두고 할 말이 많다고 밝혔다.17일 김선태는 자신의 유튜브 채널에서 “선거 관련해서도 얘기가 많지 않냐. 나는 공무원이었기 때문에 사실 선거에 대해 할 말이 많다”며 “우리는 선관위에 굉장히 피해를 많이 받았다. 다 말은 못 해도 몹시 화가 나는 상황들이 많았다”고 밝혔다.그는 “선관위 직원은 보통 지자체에 위임을 많이 한다. 거의 다 위임을 해서 벽보 붙이고 사전 선거 세팅도 해야 한다”며 “사전 선거·본 선거를 하면 기표소랑 투표함, 그 세팅을 다 해야 한다. 그걸 다 지방직 공무원이 했다”고 했다.이어 “진짜 너무한 것 같다. 참정권은 지켜져야 한다고 생각한다”며 “잘못됐다. 정치를 떠나 근본적으로 바뀌어야 한다”고 했다.한편, 국회를 중심으로 선관위 개혁을 위한 여러 대안이 거론되고 있다. 특히 ‘사전투표제 폐지’와 ‘중앙선거관리위원 상임화’ 등이 언급되고 있다.