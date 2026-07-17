부산 북구 아파트서 화재…12명 연기 흡입해 병원 이송

세줄 요약 17일 오후 부산 북구 만덕동의 한 아파트 3층에서 불이 나 소방당국이 40여 분 만에 껐다. 화재 세대 거주자는 밖으로 대피해 무사했고, 건물 안에 고립된 주민 24명이 구조됐다. 이 중 12명은 연기를 들이마셔 병원 치료를 받고 있다. 부산 북구 만덕동 아파트 3층 화재 발생

소방당국 40여 분 만에 진화, 주민 24명 구조

연기 흡입 12명 병원 이송, 원인 조사 예정

이미지 확대 불이 난 아파트에서 119 대원이 수색 작업을 벌이고 있다. 2026.7.17. 부산소방재난본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 불이 난 아파트에서 119 대원이 수색 작업을 벌이고 있다. 2026.7.17. 부산소방재난본부 제공

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17일 오후 1시 28분쯤 부산 북구 만덕동에 있는 한 아파트 3층에서 불이 났다.주민 신고를 받고 출동한 소방당국은 40여 분 만에 불을 진화했다.불이 시작된 3층 거주자는 건물 밖으로 대피해 무사했다.소방당국은 진화와 동시에 수색을 벌여 아파트 안에 고립돼 있던 주민 24명을 구조했다. 이 중 12명은 연기를 들이마셔 병원에서 치료받고 있다.경찰과 소방당국은 현장을 감식해 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.