부산 북구 아파트서 화재…12명 연기 흡입해 병원 이송

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부산 북구 아파트서 화재…12명 연기 흡입해 병원 이송

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-07-17 17:22
수정 2026-07-17 17:22
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세줄 요약
  • 부산 북구 만덕동 아파트 3층 화재 발생
  • 소방당국 40여 분 만에 진화, 주민 24명 구조
  • 연기 흡입 12명 병원 이송, 원인 조사 예정
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불이 난 아파트에서 119 대원이 수색 작업을 벌이고 있다. 2026.7.17. 부산소방재난본부 제공
불이 난 아파트에서 119 대원이 수색 작업을 벌이고 있다. 2026.7.17. 부산소방재난본부 제공


17일 오후 1시 28분쯤 부산 북구 만덕동에 있는 한 아파트 3층에서 불이 났다.

주민 신고를 받고 출동한 소방당국은 40여 분 만에 불을 진화했다.

불이 시작된 3층 거주자는 건물 밖으로 대피해 무사했다.

소방당국은 진화와 동시에 수색을 벌여 아파트 안에 고립돼 있던 주민 24명을 구조했다. 이 중 12명은 연기를 들이마셔 병원에서 치료받고 있다.

경찰과 소방당국은 현장을 감식해 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.
부산 정철욱 기자
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