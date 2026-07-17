부산 북구 아파트서 화재…1명 연기 흡입해 병원 이송

세줄 요약 17일 오후 부산 북구 만덕동의 한 아파트 3층에서 불이 났다. 소방당국은 진화와 함께 수색을 벌여 건물 안에 고립된 주민 17명을 구조했다. 이 중 1명은 연기를 흡입해 응급처치 뒤 병원으로 이송됐고, 불은 약 40분 만에 진압됐다. 부산 북구 만덕동 아파트 3층 화재 발생

고립 주민 17명 구조, 1명 연기 흡입 이송

소방 진화 40분 만 완료, 원인 조사 착수

이미지 확대 불이 난 아파트에서 119 대원이 수색 작업을 벌이고 있다. 2026.7.17. 부산소방재난본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 불이 난 아파트에서 119 대원이 수색 작업을 벌이고 있다. 2026.7.17. 부산소방재난본부 제공

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17일 오후 1시 28분쯤 부산 북구 만덕동에 있는 한 아파트 3층에서 불이 났다.주민 신고를 받고 출동한 소방당국은 진화와 동시에 수색을 벌여 아파트 안에 고립돼 있던 주민 17명을 구조했다.이 중 주민 1명은 연기를 흡입해 응급처치받은 뒤 병원에 이송됐다.불은 약 40분 만인 이날 오후 2시 9분쯤 진압됐다.소방은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.