“새벽 2시 몰래 올라 백록담서 술판 벌이고 스키 타고”… 불법 등반에 멍드는 한라산

비법정 탐방로 무단출입 2년 새 77% 급증

야영·취사, 흡연 등 금지행위 잇따라 적발

SNS는 ‘불법 인증’ 부추기고 단속은 역부족

이미지 확대 한 등반객이 한라산 백록담에서 물을 먹고 있는 모습. 제주도의회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한 등반객이 한라산 백록담에서 물을 먹고 있는 모습. 제주도의회 제공

“새벽 1~2시에 몰래 올라 백록담에서 일출을 본다.”

이미지 확대 한라산 탐방로 이탈금지 구역에서 탐방로로 진입 모습. 제주도의회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한라산 탐방로 이탈금지 구역에서 탐방로로 진입 모습. 제주도의회 제공

이미지 확대 한라산 불안정한 바위 위에서 기념사진을 찍는 아찔한 모습. 제주도의회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한라산 불안정한 바위 위에서 기념사진을 찍는 아찔한 모습. 제주도의회 제공

세줄 요약 한라산에서 비법정 탐방로를 통한 불법 산행이 급증하며 야영, 음주, 흡연, 취사까지 이어진다. 새벽 시간대 몰래 입산과 SNS 인증 문화가 단속을 어렵게 만들고, 과태료만으로는 억제 효과가 부족하다는 지적이 나온다. 비법정 탐방로 불법 산행 급증

야영·음주·흡연·취사 등 금지행위 확산

CCTV·드론·단속권 강화 요구

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국립공원인 한라산이 일부 등산객들의 무분별한 불법 산행으로 몸살을 앓고 있다. 출입이 금지된 비법정 탐방로를 통해 정상에 오르는 것은 물론 야영과 음주, 흡연, 취사까지 이어지면서 국립공원의 생태계와 안전이 심각하게 위협받고 있다는 지적이 나온다.15일 열린 제주도의회 문화관광체육위원회의 세계유산본부 업무보고에서는 한라산국립공원의 불법행위 실태와 허술한 단속 체계가 도마에 올랐다.박지은 (더불어민주당) 제주도의원은 “한라산 비법정 탐방로 산행이 갈수록 늘어나고 있지만 행정은 사실상 뒤쫓기식 대응에 머물고 있다”며 근본적인 대책 마련을 촉구했다.실제 한라산국립공원 공원보호 과태료 단속 현황을 보면 비탐방로 무단출입 적발 건수는 2023년 30건에서 2025년 53건으로 2년 만에 77% 증가했다. 적발되지 않은 사례까지 감안하면 실제 불법 산행은 훨씬 많을 것으로 추정된다.불법행위도 갈수록 대담해지고 있다.지난해부터 한라산에서는 야영과 취사, 흡연 등 금지행위가 잇따라 적발됐다. 눈 덮인 한라산에서 스키를 타는 황당한 사례가 발생했고, 올해 2월에는 탐방객이 정상 부근에서 용변을 보는 이른바 ‘용변 민폐’ 사건까지 벌어졌다.최근에는 백록담 인근에서 야영을 하며 술을 마시고 담배를 피운 사례도 확인돼 충격을 줬다.한동수 문화관광체육위원장은 “백록담 인근에서 야영과 음주, 흡연까지 하는 사례가 발생하고 있다”며 “공원 직원들이 직접 단속권을 행사할 수 있도록 권한을 확보하는 등 보다 적극적인 대응이 필요하다”고 말했다.문제는 불법 산행이 온라인에서 ‘인증 문화’처럼 번지고 있다는 점이다.박 의원은 “각종 카페와 블로그, 유튜브, SNS에는 불법으로 한라산을 오른 경험을 소개하거나 자랑하는 게시물이 버젓이 올라오고 있다”며 “이런 콘텐츠가 또 다른 불법 산행을 부추기는 악순환을 만들고 있다”고 지적했다.한라산국립공원은 폐쇄회로(CC)TV 설치와 드론 순찰 등을 확대하고 있지만 단속은 여전히 쉽지 않다. 불법 등반객들은 관리 인력이 없는 새벽 시간대를 노려 입산한 뒤 정상 서릉과 혈망봉, 백록담 일대에서 일출을 감상하고 하산하는 방식으로 단속을 피해 가고 있기 때문이다.현재 자연공원법 등에 따라 비법정 탐방로 출입 등 위반행위에는 과태료 20만원이 부과된다. 그러나 일부 등반객들은 이를 ‘감수할 만한 비용’ 정도로 여기며 불법 산행을 반복하는 사례도 적지 않다는 게 도의회의 지적이다.박 의원은 “여러 법률을 종합적으로 검토해 가장 강력한 처벌이 가능하도록 제도를 보완해야 한다”며 “과태료 부과에 그칠 것이 아니라 동작감지 폐쇄회로(CC)TV 확대, 드론 순찰 강화, 공원관리 직원의 단속권 확보와 함께 불법 산행 영상을 SNS 플랫폼에서 삭제하도록 요청하는 등 예방 중심의 행정으로 전환해야 한다”고 촉구했다.