여자 배구단 코치가 회식 중 부적절 행위…스포츠윤리센터 조사 착수

세줄 요약 프로배구 여자부 A 구단의 B 전 코치가 지난 1월 회식 자리에서 부적절한 행위를 했다는 신고가 접수돼 스포츠윤리센터 조사를 받는다. 피해 선수 측은 성적 수치심을 느꼈다고 밝혔고, B 전 코치는 사직했다. KOVO는 조사 결과를 보고 공정위 개최 여부를 정할 예정이다. 회식 중 부적절 행위 신고 접수

피해 선수 측 윤리센터 신고와 코치 사직

KOVO, 조사 결과 따라 공정위 검토

이미지 확대 스포츠윤리센터, 전 프로배구 코치 조사 착수. 스포츠윤리센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 스포츠윤리센터, 전 프로배구 코치 조사 착수. 스포츠윤리센터 제공

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프로배구 여자부 A 구단의 B 전 코치가 부적절한 행위로 스포츠윤리센터의 조사를 받고 있다.배구계에 따르면 B 전 코치는 지난 1월 선수단 회식에서 부적절한 행위를 했고, 한 선수가 성적 수치심을 느꼈다며 구단에 문제를 제기했다.이후 피해 선수 측은 스포츠윤리센터에 관련 내용을 신고했고, B 전 코치는 사직했다.A 구단은 지난 5월 해당 사안을 한국배구연맹(KOVO)에 보고했다.KOVO 관계자는 15일 “현재 스포츠윤리센터의 조사가 진행 중인 사안”이라며 “조사 결과에 따라 스포츠공정위원회 개최 여부를 결정할 예정”이라고 밝혔다.한편 A 구단은 최근 단장을 교체하는 등 인사를 단행했다. 구단 관계자는 “단장 교체는 이번 사안과 무관한 정상적인 인사이동”이라고 밝혔다.