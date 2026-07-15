“화장실 좀”…미용실서 60만원 손질 받고 ‘먹튀’한 女

세줄 요약 서울 은평구 한 미용실에서 여성 손님이 60만원 상당의 붙임머리 손질을 받은 뒤, 마무리를 앞두고 화장실에 다녀오겠다며 나가 그대로 잠적했다. 직원은 5시간 넘게 시술했지만 결제를 받지 못했고, CCTV에는 여성이 웃으며 뛰어가는 모습이 찍혔다. 경찰은 신고를 접수해 수사 중이다. 60만원 붙임머리 시술 뒤 무전취식 발생

화장실 간다며 나간 손님, 결제 없이 잠적

CCTV 포착·경찰 수사 진행

이미지 확대 JTBC 사건반장 캡처 닫기 이미지 확대 보기 JTBC 사건반장 캡처

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한 미용실에서 60만원어치 붙임머리 손질을 받은 여자 손님이 비용을 내지 않은 채 도망간 사건이 발생했다.지난 14일 JTBC ‘사건반장’에는 서울 은평구에서 미용실을 운영하는 A씨의 사연이 소개됐다.A씨에 따르면 지난 11일 예약 손님으로 방문한 B씨는 기존 붙임머리를 제거한 뒤 가장 길고 비싼 머리카락으로 시술해 달라고 요구했다. 당시 가게에는 A씨 대신 직원이 있었고, 이 직원은 B씨에게 “비용이 60만원 정도 나오는데 조금 더 저렴하게 길이를 섞어드릴까요?”라고 물었지만, B씨는 괜찮다며 그대로 진행해달라고 했다.직원은 약 5시간 동안 붙임머리 시술을 진행했다. 하지만 마무리만 남겨둔 상태에서 B씨는 화장실에 다녀오겠다며 미용실 슬리퍼를 신고 나간 뒤 그대로 사라졌다.B씨가 사라진 사실을 뒤늦게 알게 된 직원은 당황한 뒤 B씨에게 전화를 걸었지만 그의 휴대전화는 꺼져 있었다. 직원은 즉시 A씨에게 전화해 해당 사실을 알렸다.A씨는 “폐쇄회로(CC)TV를 돌려보니까 도망간 게 확인됐고, 카메라 보고 웃고 뛰어서 나가더라”며 “놀리는 것 같기도 하고, ‘너 수고했어’라는 느낌도 받았다”고 주장했다.B씨는 2년 전에도 붙임머리 시술을 받았던 재방문 고객이었다. A씨에 따르면 2년 전에는 아무런 문제가 없었고, 이번 예약 과정에서도 이름과 연락처를 모두 남겨 별다른 의심을 하지 않았다고 한다.A씨는 경찰과 함께 B씨가 남긴 가방을 확인했다. 가방 안에는 카드 명세 영수증과 현금 1000원, 짝퉁 무선 이어폰 등이 들어 있었다. A씨는 경찰에 신고했고, 해당 사건을 접수한 경찰은 현재 수사를 진행 중이다.