한진 동서울허브에서 협력사 직원 사망… 현장 조사한 노동부 “중대재해 여부 볼 것”

“상품 이동 중 쓰러져 치료 중 사망”

경찰, 구체적 사망 원인 등 수사

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세줄 요약 서울 송파구 한진 동서울허브에서 협력업체 직원이 상품 이동 작업 중 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 경찰과 고용노동부는 현장 조사로 사고 경위와 안전수칙 준수 여부를 확인하고 있다. 중대재해처벌법 적용 가능성도 사망 원인 규명 뒤 판단할 예정이다. 동서울허브 협력사 직원 작업 중 쓰러져 사망

노동부·경찰, 사고 경위와 안전수칙 조사

중대재해처벌법 적용 여부는 원인 규명 뒤 검토

2026-07-15 10면

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서울 송파구 장지동 한진 동서울허브서 근무하던 한진 협력업체 직원이 14일 작업 중 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 경찰과 관계기관은 구체적인 사망원인을 조사 중이다.한진은 이날 금융감독원 전자공시시스템을 통해 “조업사 직원이 상품 이동 업무 수행 중 쓰러진 상태로 발견돼 의식불명으로 응급 이송하였으나 치료 중 사망했다”고 밝혔다. 구체적인 사망원인은 아직 밝혀지지 않았다. 경찰과 고용노동부는 현장 확인을 거쳐 사고 경위 및 안전수칙 준수 여부 등을 조사할 예정이다. 이번 사고에 따른 사망자는 1명이며 부상자는 없는 것으로 확인됐다.한진은 “산업안전보건법상 중대재해 해당 여부는 공시일 기준 불분명하며 관계기관 조사 결과에 따라 변동사항 발생 시 정정 공시 예정”이라 설명했다.이날 고용노동부 현장 조사에 따르면, 해당 직원은 물건을 옮기거나 보관할 때 쓰는 ‘롤테이너’를 끌다가 사망한 것으로 확인됐다. 고용노동부 관계자는 “추락이나 충돌 등 외부 충격을 받아 쓰러진 것은 아닌 것으로 보이나 아직 단정하긴 어렵다”며 “사망 원인이 정확하게 나온 뒤 중대재해처벌법 적용 가능 여부를 본격적으로 검토할 수 있을 것 같다”고 말했다.한진 관계자는 “고인의 명복을 빌며 유가족 분들께 심심한 위로의 말씀을 드린다”며 “현재 해당 현장은 작업을 중단했으며 세부상황을 파악중”이라 말했다. 이어 “향후 필요한 후속 조치를 취할 방침이며, 관계기관의 조사에 성실히 임하겠다”고 덧붙였다.