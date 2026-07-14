폭염에 경남 온열질환자 53명…가축 피해도 확산

세줄 요약 경남 전역에 폭염이 계속되며 7월 13일 하루 온열질환자 5명이 추가돼 누적 53명으로 집계됐다. 사망자는 없었고, 환자 대부분은 논밭·비닐하우스 등 실외에서 발생했다. 돼지 폐사 신고도 57건 접수됐다. 폭염 지속, 경남 온열질환자 53명 누적

실외 작업장 중심 환자 발생, 사망자 없음

돼지 폐사 신고 57건, 가축 피해 확산

이미지 확대 초복을 하루 앞둔 14일 제주시청 인근 버스정류장에 폭염피해에 대비한 쿨링포그(Cooling Fog) 시스템이 작동되고 있다. 2026.07.14. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 초복을 하루 앞둔 14일 제주시청 인근 버스정류장에 폭염피해에 대비한 쿨링포그(Cooling Fog) 시스템이 작동되고 있다. 2026.07.14. 뉴시스

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경남 전역에 폭염이 이어지면서 온열질환자와 가축 폐사 등 무더위 피해가 확산하고 있다.14일 경남도가 발표한 온열질환 응급실 감시체계 일일 현황에 따르면 지난 13일 하루 도내에서 온열질환자 5명이 추가 발생했다.이에 따라 지난 5월 15일부터 7월 13일까지 누적 온열질환자는 53명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 누적 환자 152명보다 99명 적은 수준이다. 사망자는 발생하지 않았다.연령대별로는 30대가 11명으로 가장 많았다. 이어 40대 9명, 60대 8명, 70대·80대 이상 각 7명, 50대 6명, 20대 4명, 10대 1명 순이었다.발생 장소는 실외가 대부분을 차지했다. 논밭과 비닐하우스, 작업장, 길가 등 실외에서 44명이 발생했고 실내 환자는 9명으로 집계됐다.질환별로는 열탈진이 28명으로 가장 많았다. 이어 열사병 11명, 열경련 7명, 열실신 5명, 기타 2명 순이었다.전국 누적 온열질환자는 842명, 사망자는 2명으로 파악됐다.폭염에 따른 가축 피해 신고도 이어졌다.13일 기준 도내 9개 시군에서 총 57건, 돼지 250마리 폐사 피해 신고가 접수됐다. 다만 이는 농가 측 자체 신고 내용으로 아직 공식 통계로 확정되지 않았다.경남도는 온열질환 예방을 위해 낮 시간대 야외 작업·운동 자제와 충분한 수분 섭취를 당부했다.