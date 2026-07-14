도로 위 미용실 차린 여성…운전석 밖으로 머리 내밀고 ‘싹뚝싹뚝’

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도로 위 미용실 차린 여성…운전석 밖으로 머리 내밀고 ‘싹뚝싹뚝’

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-07-14 11:27
수정 2026-07-14 11:27
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세줄 요약
  • 신호 대기 중 운전석 밖 머리카락 절단 장면 포착
  • 두 차례 가위질 뒤 태연히 창문 올린 모습 전해짐
  • 정지선 미준수·위험 운전 지적과 누리꾼 비판 확산
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한 여성이 운전 중 도로에서 창밖으로 머리를 내밀고 머리카락을 자르는 모습이 포착돼 논란이 일었다. JTBC 사건반장 캡처
한 여성이 운전 중 도로에서 창밖으로 머리를 내밀고 머리카락을 자르는 모습이 포착돼 논란이 일었다. JTBC 사건반장 캡처


한 여성이 도로에서 신호를 기다리던 중 운전석 밖으로 머리를 내밀고 머리카락을 자르는 모습이 포착됐다.

지난 13일 방송된 JTBC ‘사건반장’에 따르면 제보자 A씨는 지난 11일 오후 서울 한 도로 위에서 황당한 상황을 목격했다고 전했다.

A씨가 공개한 영상에 따르면 신호 대기 중인 차량 운전석에서 가위를 꺼내 든 여성이 창밖으로 얼굴을 내밀고 머리카락을 자르고 있었다. 여성은 두 번이나 머리카락을 자르고 손을 털고서 창문을 올렸다.

A씨는 제보하게 된 이유에 대해 “(여성이) 한 번도 아닌 두 번이나 머리카락을 자르고 태연하게 창문을 올렸다”며 “심지어 정지선도 지키지 않고 정차했다”고 설명했다. 이어 “아무리 신호를 기다리고 있었어도 도로에서 저렇게 위험하게 행동하는 것이 이해되지 않는다”고 했다.

이를 본 일부 누리꾼들은 여성의 무개념 행태에 대해 비판적인 반응을 보였다.



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한 여성이 도로에서 운전 중 창밖으로 머리를 내밀고 머리카락을 자르는 모습이 포착돼 논란이다. JTBC 사건반장 캡처
한 여성이 도로에서 운전 중 창밖으로 머리를 내밀고 머리카락을 자르는 모습이 포착돼 논란이다. JTBC 사건반장 캡처
문경근 기자
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