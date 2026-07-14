김포 차량서 50대女 시신 발견… 살인 피의자 60대男 파주 아파트서 사망

세줄 요약 경기 김포의 한 도로에 주차된 차량에서 50대 여성 시신이 발견됐다. 경찰은 신고 내용을 바탕으로 60대 남성을 살인 피의자로 특정해 파주 아파트로 출동했지만, 그는 이미 투신해 숨진 상태였다. 경찰은 두 사람의 관계와 정확한 사건 경위를 조사하고 있다. 김포 주차 차량서 50대 여성 시신 발견

살인 피의자 60대 남성, 파주서 투신 사망

경찰, 두 사람 관계와 경위 조사 착수

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경기 김포에서 여성 시신이 발견되고, 살인 피의자인 남성은 파주에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사 중이다.14일 경찰 등에 따르면 이날 오전 6시 30분쯤 살인 관련 의심 신고를 받고 출동한 경찰이 김포시 한 도로에 주차된 차량에서 50대 여성의 시신을 발견했다.경찰은 신고 내용 등을 토대로 60대 남성 A씨를 피의자로 특정해 주거지인 파주시 한 아파트로 출동했으나, A씨는 이미 투신해 숨진 상태였다.경찰은 A씨와 B씨의 관계 등 사건 경위를 조사하고 있다.