김포 차량서 50대女 시신 발견… 살인 피의자 60대男 파주 아파트서 사망

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

김포 차량서 50대女 시신 발견… 살인 피의자 60대男 파주 아파트서 사망

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-07-14 10:52
수정 2026-07-14 11:27
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 김포 주차 차량서 50대 여성 시신 발견
  • 살인 피의자 60대 남성, 파주서 투신 사망
  • 경찰, 두 사람 관계와 경위 조사 착수
이미지 확대
경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


경기 김포에서 여성 시신이 발견되고, 살인 피의자인 남성은 파주에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사 중이다.

14일 경찰 등에 따르면 이날 오전 6시 30분쯤 살인 관련 의심 신고를 받고 출동한 경찰이 김포시 한 도로에 주차된 차량에서 50대 여성의 시신을 발견했다.

경찰은 신고 내용 등을 토대로 60대 남성 A씨를 피의자로 특정해 주거지인 파주시 한 아파트로 출동했으나, A씨는 이미 투신해 숨진 상태였다.

경찰은 A씨와 B씨의 관계 등 사건 경위를 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
50대 여성의 시신이 발견된 장소는 어디인가요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로