무더위에도 회사 에어컨 ‘28도’ 고정…30대女 이직 고민

세줄 요약 한 회사가 외부 기온 26도 이상일 때만 에어컨을 틀고, 가동해도 28도로 맞춰 두자 30대 여성 직원이 이직을 고민한다. 동료와 일은 좋지만 찜통 같은 실내와 팀장의 무성의한 반응에 건강 걱정이 커졌다. 에어컨 28도 고정, 26도 이상만 가동

30대 직원, 더위와 건강 우려로 이직 고민

전문가, 과도한 냉방 제한은 부정적 지적

이미지 확대 에어컨 자료사진. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 에어컨 자료사진. 아이클릭아트

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찜통더위 속에도 회사가 실내 에어컨 온도를 28도로 설정해 둬 이직을 고민 중이라는 여성 직원의 사연이 전해졌다.지난 11일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 한 회사에 5년째 다니고 있다는 30대 여성 A씨는 이 같은 사유로 진지하게 퇴사를 고민 중이라고 했다. 그는 “회사에 30명 정도 근무하는데, 동료들도 좋고 일도 잘 맞다”면서도 최근 에어컨 문제 때문에 이직을 고민 중이라고 전했다.A씨에 따르면 이 회사는 포털사이트 날씨 기준으로 외부 기온이 26도 이상일 때만 에어컨을 가동하고 있다. 습도가 높아 실내가 찜통이어도 기온이 26도 미만이면 에어컨을 틀지 않는다. 에어컨을 가동해도 설정 온도를 ‘28도’로 고정해 둬 시원해지지 않는다.A씨는 “이 정도면 에어컨을 트는 의미가 없다고 생각해 팀장 면담 때 건의를 드렸다”며 “그러자 팀장은 ‘네가 몸에 열이 많은 거다. 매년 여름 잘 다니지 않았느냐. 이럴 시간에 일에 더 집중해라’라고 했다”고 설명했다.그는 “에어컨 하나 때문에 일을 관두는 게 맞나 싶다가도 더위를 먹고 쓰러질까 걱정이 된다”며 “제 요구가 무리한 건가”라고 되물었다.이에 박상희 심리학 교수는 “26도가 넘어야 에어컨을 튼다는 건 너무 심한 것 같다”며 “온도가 1도 더 높아질 때마다 짜증 지수도 높아지고 정신 건강에도 좋지 않고, 범죄율도 높아진다는 연구 결과가 많다”고 했다. 이어 “직원들의 능률을 위해서나 건강을 위해서 이건 너무 심하다는 생각이 든다”고 말했다.