[속보] 워터파크서 구명조끼 입고 물놀이하던 7세 여아 사망

세줄 요약 경기 고양시 한 워터파크 파도풀에서 구명조끼를 입고 물놀이하던 7세 여자아이가 물에 엎드린 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 경찰은 태권도장 행사로 방문한 과정과 안전관리 수칙 준수 여부를 조사한다. 고양시 워터파크 파도풀서 7세 여아 사망

구명조끼 착용 중 물에 엎드린 채 발견

경찰, 관계자·인솔자 과실 여부 수사

이미지 확대 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 고양시의 한 워터파크에서 구명조끼를 입고 물놀이하던 7세 여자아이가 숨지는 일이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.13일 일산서부경찰서에 따르면 지난 11일 오후 12시 18분쯤 고양시 일산서구 대화동의 한 워터파크 파도풀에서 A양이 물에 엎드린 채 떠 있다는 신고가 접수됐다.A양은 심정지 상태로 발견돼 구급대원에게 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 치료 중 끝내 세상을 떠났다.경찰은 A양이 태권도장 행사로 워터파크를 찾았으며, 구명조끼를 입고 물놀이하던 중 사고를 당한 것으로 보고 있다.경찰은 워터파크 관계자와 태권도장 인솔자 등을 업무상과실치사 혐의로 입건해 안전관리 수칙 준수 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.