수원 길거리서 20대 남성이 외국인女 넘어뜨린 뒤 성범죄 저질러…현행범 체포

세줄 요약 경기 수원 팔달구 길거리에서 술에 취한 20대 남성이 외국인 여성을 밀쳐 넘어뜨린 뒤 성범죄를 저질러 경찰에 현행범으로 체포했다. 피해자는 가해자와 서로 모르는 사이였고, 경찰은 목격자 신고를 받고 출동해 사건 경위를 조사하고 있다. 수원 길거리서 외국인 여성 대상 성범죄 발생

술 취한 20대 남성, 목격자 신고로 현행범 체포

경찰, 성폭행 여부 포함해 정밀 수사 착수

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경기 수원의 길거리에서 술에 취해 외국인 여성을 넘어뜨린 뒤 성범죄를 저지른 혐의를 받는 20대 남성이 경찰에 검거됐다.13일 연합뉴스에 따르면 경기 수원팔달경찰서는 유사강간상해 혐의로 A씨를 현행범으로 체포했다.A씨는 이날 오전 2시 10분쯤 수원시 팔달구 노상에서 외국인 여성 B씨를 밀쳐 넘어뜨린 뒤 성범죄를 저지른 혐의를 받는다.경찰은 목격자의 신고를 받고 현장에 출동해 그를 현행범으로 체포했다. 조사 결과 A씨는 피해자와 서로 모르는 사이인 것으로 드러났다.A씨는 경찰에 “술에 취해 당시 상황이 잘 기억나지 않는다”고 진술했다.경찰 관계자는 “정밀 분석을 통해 피의자의 성폭행 여부 등을 명확히 할 것”이라며 “이에 따라 향후 적용 혐의가 달라질 가능성도 있다”고 전했다.