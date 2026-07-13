부부 다툼 뒤 8살 딸 태운 채 순찰차 들이받은 40대 여성

세줄 요약 경기 이천에서 40대 여성이 남편과 말다툼 뒤 8살 딸을 차에 태우고 이동하다 경찰 정차 지시를 받았지만 불응했다. 순찰차를 여러 차례 들이받고 1시간가량 대치한 끝에 유리 파손 후 검거됐으며, 특수공무집행방해 혐의로 긴급체포돼 응급입원 조치됐다. 남편과 말다툼 뒤 8살 딸 태운 채 이동

경찰 정차 요구 거부, 순찰차 여러 차례 충돌

1시간 대치 끝 유리 깨고 긴급체포·응급입원

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이에 출동한 경찰은 A씨를 발견하고 차를 멈춰 세우라고 요구했다. 그럼에도 그가 응하지 않자 순찰차로 앞뒤를 가로막았다.

1시간가량 대치한 경찰은 그가 하차 요구에 계속 응하지 않자 결국 차 유리를 깨고 검거했다.

이후 A씨를 특수공무집행방해 혐의로 긴급체포해 응급입원 조치했다.

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어린 자녀를 차에 태운 채 경찰 순찰차를 들이받은 40대 여성이 경찰에 검거됐다.A씨는 지난 12일 오후 1시 40분쯤 경기 이천시 부발읍 도로에서 8살 딸 B양을 차에 태운 채 달리다 경찰의 정차 지시를 받았지만, 이에 불응하고 순찰차를 들이받은 혐의를 받는다.그는 남편과 말다툼을 벌인 뒤 B양을 차에 태우고 지인의 집으로 떠났다. 남편은 낮 12시 10분쯤 “아내가 아이를 데리고 나갔는데 (사고가) 걱정된다”고 경찰에 신고했다.그러나 A씨는 차에서 내리지 않고 전후진을 반복하며 순찰차를 여러 차례 들이받은 것으로 전해졌다.