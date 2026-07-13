동해서 해군장병 실종… 北에 수색 협조 요청

호위함 경비 임무 중 1명 사라져

NLL ﻿표류 가능성… 北 응답 없어

이미지 확대 해군 특수전전단 특전요원(UDT/SEAL)들이 16일~25일까지 혹한기 훈련을 실시하고 있는 가운데 지난 18일 강원도 동해안 일대에서 고속고무보트 항해 훈련이 진행되고 있다. 2024.1.24

해군 제공 닫기 이미지 확대 보기 해군 특수전전단 특전요원(UDT/SEAL)들이 16일~25일까지 혹한기 훈련을 실시하고 있는 가운데 지난 18일 강원도 동해안 일대에서 고속고무보트 항해 훈련이 진행되고 있다. 2024.1.24

해군 제공

세줄 요약 동해 북방한계선 인근 해상에서 경비 임무 중이던 해군 함정 승조원 일병 1명이 실종돼 군이 해경과 함께 함정 10여 척과 항공기를 투입해 수색하고 있다. 정부는 실종자가 북측으로 표류했을 가능성을 고려해 북한에 인도주의적 협조도 요청했다. 동해 NLL 인근 해상서 해군 병사 1명 실종

함정·항공기 투입해 해경과 합동 수색 전개

북측 표류 가능성 고려해 대북 협조 요청

2026-07-13 12면

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동해 북방한계선(NLL) 인근 해상에서 경비 임무 중이던 해군 함정 승조원 1명이 실종돼 군 당국이 수색에 나섰다. 정부는 실종자가 NLL 북측으로 표류했을 가능성을 염두에 두고 북한에 인도주의적 차원의 협조를 요청했다.해군은 12일 “이날 오전 동해 거진 동방 50여㎞ 해상에서 경비 임무를 수행 중인 해군 함정 승조원 병사 1명이 실종됐다”고 밝혔다. 실종된 병사의 계급은 일병으로, 당시 해군 호위함에 탑승했던 것으로 전해졌다. 해당 병사는 이날 자정부터 오전 2시 사이 당직자가 함정 내부를 순찰하다가 함정 실내 통로에서 마지막으로 목격된 것으로 알려졌다. 이후 오전 8시 당직 근무에 나오지 않으면서 실종 사실이 최초로 식별됐다. 해군은 구체적인 실종 경위에 대해 파악 중이다.실종이 식별된 직후 해군은 해경과 합동으로 함정 10여척과 항공기를 투입했다. 해군은 “조업 중인 어선이나 인근 상선 등에도 상황을 전파하고 수색을 협조하고 있다”고 설명했다.안규백 국방부 장관은 이날 오전 관련 사고를 보고받고, 최대한 신속하고 안전하게 실종자 구조에 최선을 다할 것을 지시했다. 또 해경 등 유관기관과도 적극적인 공조 체계를 유지할 것을 주문했다. 실종이 NLL 인근에서 이뤄진 만큼 군 당국은 국제상선공통망 등을 통해 북측에도 실종 및 수색 사실을 통지했다. 북측 상선과 군함에서 특별한 답은 없었던 것으로 전해졌다.정부는 동해 조류 등을 고려할 때 실종자가 NLL 북측으로 표류했을 가능성도 고려하고 있다. 통일부는 이날 ‘동해상 해군장병 실종에 따른 수색과 송환 관련 대북 협조 요청’이란 제목의 요청문을 내고 “동해 해상에서 경비임무 수행중인 해군함정 병사 1명이 실종, NLL 이북지역으로 표류 가능성이 있는 것으로 보인다”며 “현재 우리 측 해군이 실종자를 탐색 중인 바, 인도주의적 견지에서 실종자 수색과 송환에 협조해주기를 요청한다”고 밝혔다.북한은 2023년 4월 남북공동연락사무소 통신선과 동·서해 군 통신선을 모두 차단한 상태다. 이에 따라 통일부는 대북 메시지를 공개하는 방식으로 협조를 요청하고 있다.