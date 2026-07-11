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성남 육군 부대서 20대 상병 숨진 채 발견…범죄 혐의점 없어

윤예림 기자
입력 2026-07-11 15:28
수정 2026-07-11 16:03
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세줄 요약
  • 성남 육군 부대서 20대 상병 쓰러진 채 발견
  • 국군수도병원 이송 뒤 사망 판정, 현장 혐의점 없음
  • 유서도 확인되지 않아 군 당국 경위 조사
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군인 자료 이미지. 서울신문DB
군인 자료 이미지. 서울신문DB


경기 성남시 소재 육군 부대 내에서 병사가 숨져 군 당국이 수사 중이다.

11일 군과 소방 당국 등에 따르면 전날 오후 9시쯤 성남시 소재 육군 모 부대에서 20대 A 상병이 쓰러진 채 발견됐다.

부대 측의 신고를 받고 출동한 소방 당국은 A 상병을 인근 국군수도병원으로 이송했으나 사망 판정을 받았다.

현장에서 범죄 혐의점은 파악되지 않았으며, 유서도 확인되지 않았다.

군 당국은 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.
윤예림 기자
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