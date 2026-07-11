성남 육군 부대서 20대 상병 숨진 채 발견…범죄 혐의점 없어

세줄 요약 경기 성남시의 한 육군 부대에서 20대 A 상병이 전날 밤 쓰러진 채 발견됐다. 부대 신고로 출동한 소방이 국군수도병원으로 이송했으나 사망 판정을 받았다. 현장에서는 범죄 혐의점과 유서가 확인되지 않았고, 군 당국이 정확한 사망 경위를 조사 중이다. 성남 육군 부대서 20대 상병 쓰러진 채 발견

국군수도병원 이송 뒤 사망 판정, 현장 혐의점 없음

유서도 확인되지 않아 군 당국 경위 조사

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경기 성남시 소재 육군 부대 내에서 병사가 숨져 군 당국이 수사 중이다.11일 군과 소방 당국 등에 따르면 전날 오후 9시쯤 성남시 소재 육군 모 부대에서 20대 A 상병이 쓰러진 채 발견됐다.부대 측의 신고를 받고 출동한 소방 당국은 A 상병을 인근 국군수도병원으로 이송했으나 사망 판정을 받았다.현장에서 범죄 혐의점은 파악되지 않았으며, 유서도 확인되지 않았다.군 당국은 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.