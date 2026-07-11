“우연히 본 80대 남편의 휴대폰…다른 여성과 음란채팅”

세줄 요약 80대 여성이 남편의 휴대폰을 우연히 확인했다가 다른 여성과 주고받은 음란한 메시지와 사진, 동영상 링크를 발견해 큰 충격을 받았다. 항의하자 남편은 오히려 폭력을 행사했고, 적반하장식 태도로 책임을 돌렸다. 변호사는 음란 채팅과 폭력이 이혼 사유가 될 수 있다고 조언했다. 80대 아내, 남편 휴대폰서 음란채팅 발견

다른 여성과 사진·동영상 링크까지 주고받음

항의하자 폭력과 책임 전가 이어짐

이미지 확대 80대 남편의 상습적인 가정폭력과 다른 여성과의 음란 채팅 실체가 공개되면서 고통받아 온 아내의 사연이 사회적 공분을 사고 있다. JTBC ‘사건반장’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 80대 남편의 상습적인 가정폭력과 다른 여성과의 음란 채팅 실체가 공개되면서 고통받아 온 아내의 사연이 사회적 공분을 사고 있다. JTBC ‘사건반장’ 캡처

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80대 여성이 남편이 다른 여성들과 음란한 메시지와 사진, 동영상을 주고받은 사실을 알고 충격 받은 부인의 사연이 공개됐다.지난 9일 JTBC ‘사건반장’에 따르면, 제보자 A씨는 우연히 남편의 휴대전화를 확인했다가 충격적인 대화 내용을 목격했다고 전했다. 그는 “남편은 마당발로 유명하고 사람 만나는 것을 좋아한다”며 “얼마 전 남편의 휴대전화를 보다가 한 여성과 대화하는 것을 목격했다”고 전했다.A씨의 남편은 익명의 여성과 서로 “너랑 같이 있었으면 너무 좋겠다”, “만지고 싶다”와 같은 음란한 대화를 나눴다. 두 사람은 신체 부위가 노출된 사진과 동영상 링크까지 주고받고 있었던 것으로 드러났다. A씨는 “너무나 수치스러운 내용에 대화 내용조차 제대로 확인할 수 없었다”고 했다.A씨가 이를 문제 삼자 남편은 오히려 발로 차는 등 물리적인 폭력을 행사했다. 그는 “아무것도 아닌데 뭘 그러느냐”, “네가 이상한 여자니까 나를 이상하게 만든다”며 적반하장식 태도를 보였다.이에 박지훈 변호사는 “남편의 음란 채팅과 고질적인 폭력은 이혼 사유로 충분하다”며 “나이가 많다는 이유로 참기보다는 증거를 확보해 법적 대응을 검토해야 한다”고 조언했다.