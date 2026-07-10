사회 사건·사고 [포토] 고속도로로 쏟아진 토사 입력 2026-07-10 13:31 수정 2026-07-10 13:31 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/07/10/20260710800004 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 10일 충남 서천군 서해안고속도로 춘장대 나들목(IC) 부근 고속도로 인근 산 비탈면이 유실돼 토사가 쏟아지며 통제되고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 서해안고속도로 춘장대 나들목 부근에서 발생한 사건은? 산사태 교통사고