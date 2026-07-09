경찰, ‘홍명보 선임’ 축구협회 전력강화위원들 줄소환

세줄 요약 경찰이 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정과 관련해 대한축구협회 전력강화위원들을 참고인으로 소환해 조사한다. 선임 절차가 기존 규정과 달랐는지, 1순위 후보 추천과 의사결정 과정에 문제가 없었는지 확인할 예정이다. 이사회 관계자도 조사 대상이다. 전력강화위원 참고인 소환 조사

홍명보 선임 절차·규정 위반 여부 확인

이사회 관계자까지 조사 확대 방침

이미지 확대 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 32강 탈락이라는 사상 최악의 성적을 거둔 한국 축구 국가대표팀의 홍명보 전 감독이 지난달 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 32강 탈락이라는 사상 최악의 성적을 거둔 한국 축구 국가대표팀의 홍명보 전 감독이 지난달 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 뉴시스

홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 선임 과정을 수사하는 경찰이 대한축구협회 전력강화위원들을 조사한다.

9일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 홍 전 감독이 선임됐던 지난 2024년 전력강화위원회에서 활동한 축구계 인사들에게 참고인 신분으로 출석해 조사받으라고 최근 통보했다.

당시 홍 전 감독을 1순위 후보자로 추천했던 위원회의 의사결정 과정도 다시 조사할 예정이다.

경찰은

대한축구협회 이사회 관계자

들도 참고인으로 소환할 방침이다.

앞서 경찰은 홍 전 감독이 선임된 지난 2024년 7월부터 관련 고발장을 접수하고 서울 종로경찰서가 수사에 착수했으나, 약 2년간 진척을 내지 못하자 이달 초 광역수사단으로 사건을 재배당했다.





홍석기 경찰청 국가수사본부장은 지난 6일 정례 기자간담회에서 홍 전 감독 선임 논란과 관련한 수사에 대해 “최대한 신속하고 빨리 결론을 낼 수 있도록 조치하겠다”고 밝힌 바 있다.

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경찰은 홍 전 감독 선임 과정이 기존의 대표팀 감독 선임 절차와 규정에서 벗어난 게 있는지 등을 확인할 계획이다.상위 기구인