20m 높이서 추락한 하청노동자 끝내 숨져… 크레인 위 부품 교체하다 참변

세줄 요약 울산 온산국가산업단지 HD현대엠앤에스 사업장에서 60대 하청노동자가 20m 높이 크레인 위에서 부품 교체 작업을 하다 추락해 숨졌다. 경찰은 회사 관계자를 상대로 사고 경위를 조사하고 있고, 고용노동부도 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 여부를 확인 중이다. 울산 산단 크레인 작업 중 60대 하청노동자 추락 사망

20m 높이서 부품 교체 중 사고, 병원 이송 뒤 숨짐

경찰 수사와 노동부 중대재해법·산안법 위반 확인

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울산 국가산단의 한 사업장에서 60대 작업자가 20m 높이 크레인에서 추락해 숨지는 사고가 발생했다.9일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오후 1시 35분쯤 울산 울주군 온산읍 온산국가산업단지 HD현대엠앤에스 사업장 내 크레인에서 A씨가 추락했다.A씨는 심정지 상태로 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.HD현대엠앤에스 하도급업체 소속인 A씨는 사고 당시 크레인 위에서 부품 교체 작업을 하고 있었으며, 20m 높이에서 떨어진 것으로 전해졌다.경찰은 회사 관계자들을 상대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.고용노동부는 현장에 근로감독관을 보내 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 위반 여부를 확인 중이다.