중국에서 서비스하지도 않는데…넷플릭스 ‘참교육’ 별점 14만개 받았다

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중국 소셜미디어 플랫폼 더우반의 ‘참교육’ 리뷰 사이트. 서경덕 성신여대 교수 제공
넷플릭스 시리즈 ‘참교육’이 중국에서 불법 시청되고 있는 것으로 나타났다.
서경덕 성신여대 교수는 9일 소셜미디어(SNS)를 통해 “일부 중국 누리꾼들이 또 훔쳐보고 있다”고 주장했다. 서 교수에 따르면 중국 SNS 플랫폼 더우반에서 현재 참교육의 평점은 8.7점(10점 만점)이며, 별점 평가에 약 14만명이 참여했다. 리뷰 개수는 5만여개다.
중국에서 넷플릭스가 정식으로 서비스되지 않는다는 점을 고려하면 불법으로 시청했을 가능성이 높은 것으로 추정된다. 그간 중국에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’, ‘오징어 게임’, ‘흑백요리사’, ‘더 글로리’ 등 다수의 한국 흥행 콘텐츠들이 불법 유통돼 국내외에서 큰 논란이 됐다.
서 교수는 “중국 최대 포털사이트 바이두에서 ‘참교육’을 검색하면 무료 시청 사이트를 쉽게 찾을 수 있다”며 “이제 중국 내에서 불법 시청은 일상이 된 상황”이라고 했다. 그는 “중국 당국의 적극적인 대응이 필요할 때”라며 “불법 시청이 일상화된 상황을 방치하지 말고, 자국 내 불법 행위에 대한 집중 단속과 재발 방지 조치가 시급하다”고 촉구했다.
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넷플릭스 시리즈 ‘참교육’이 중국에서 어떻게 시청되고 있는가?