중국에서 서비스하지도 않는데…넷플릭스 ‘참교육’ 별점 14만개 받았다

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중국에서 서비스하지도 않는데…넷플릭스 ‘참교육’ 별점 14만개 받았다

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-07-09 09:47
수정 2026-07-09 09:47
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중국 소셜미디어 플랫폼 더우반의 ‘참교육’ 리뷰 사이트. 서경덕 성신여대 교수 제공
중국 소셜미디어 플랫폼 더우반의 ‘참교육’ 리뷰 사이트. 서경덕 성신여대 교수 제공


넷플릭스 시리즈 ‘참교육’이 중국에서 불법 시청되고 있는 것으로 나타났다.

서경덕 성신여대 교수는 9일 소셜미디어(SNS)를 통해 “일부 중국 누리꾼들이 또 훔쳐보고 있다”고 주장했다. 서 교수에 따르면 중국 SNS 플랫폼 더우반에서 현재 참교육의 평점은 8.7점(10점 만점)이며, 별점 평가에 약 14만명이 참여했다. 리뷰 개수는 5만여개다.

중국에서 넷플릭스가 정식으로 서비스되지 않는다는 점을 고려하면 불법으로 시청했을 가능성이 높은 것으로 추정된다. 그간 중국에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’, ‘오징어 게임’, ‘흑백요리사’, ‘더 글로리’ 등 다수의 한국 흥행 콘텐츠들이 불법 유통돼 국내외에서 큰 논란이 됐다.

서 교수는 “중국 최대 포털사이트 바이두에서 ‘참교육’을 검색하면 무료 시청 사이트를 쉽게 찾을 수 있다”며 “이제 중국 내에서 불법 시청은 일상이 된 상황”이라고 했다. 그는 “중국 당국의 적극적인 대응이 필요할 때”라며 “불법 시청이 일상화된 상황을 방치하지 말고, 자국 내 불법 행위에 대한 집중 단속과 재발 방지 조치가 시급하다”고 촉구했다.

문경근 기자
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