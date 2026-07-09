사라진 장윤기의 ‘케이블 타이’… 현직 경찰 부친 집에서 찾았다

수사팀장, 증거 인멸 혐의로 구속

“케이블 타이 그냥 두라” 방치 지시

장씨 아버지가 범행 차량서 챙겨



유가족 “경찰도 공범” 엄벌 촉구

이미지 확대 경찰이 지난 5월 광주 여고생 살해범 장윤기의 스포츠유틸리티(SUV) 차량 수색 장면을 촬영했을 당시 조수석 수납공간에 결박도구인 케이블 타이(원 안)가 놓여 있는 모습. 검찰은 이 영상을 지난 6일 확보해 분석하고 있다.

전남광주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경찰이 지난 5월 광주 여고생 살해범 장윤기의 스포츠유틸리티(SUV) 차량 수색 장면을 촬영했을 당시 조수석 수납공간에 결박도구인 케이블 타이(원 안)가 놓여 있는 모습. 검찰은 이 영상을 지난 6일 확보해 분석하고 있다.

전남광주 연합뉴스

세줄 요약 광주 여고생 살해 사건을 수사하던 경찰 수사팀장 A경감이 증거인멸 혐의로 구속됐다. 법원은 케이블 타이를 방치하고 채증 영상 삭제를 지시한 정황, 리얼돌 폐기 방조 의혹 등을 들어 구속 필요성을 인정했다. 수사팀장 A경감, 증거인멸 혐의로 구속

케이블 타이 방치·영상 삭제 정황 확인

리얼돌 폐기 방조 의혹까지 추가

2026-07-09 12면

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광주 여고생 살해범 장윤기를 수사하는 과정에서 결박 도구로 사용될 수 있는 ‘케이블 타이’를 인멸한 혐의로 경찰 수사팀장이 구속됐다.광주지방법원 최윤영 영장전담 부장판사는 8일 증거인멸 혐의를 받는 광주 광산경찰서 소속 A경감에 대해 구속영장을 발부했다. 법원은 이날 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열어 증거인멸 및 도주 우려 등 구속 필요성을 인정했다.법조계 등에 따르면 장윤기 부친은 지난 5월 사건 발생 이튿날 광주 광산경찰서 수사팀으로부터 범행에 쓰인 스포츠유틸리티 차량(SUV)을 넘겨받은 뒤 조수석에 있던 케이블 타이를 집으로 챙겨간 것으로 드러났다.당초 이 증거는 경찰 압수수색 당시 수사팀원들이 발견했으나, 수사팀장이던 A경감이 “그냥 두라”며 고의로 방치하도록 지시하고 관련 채증 영상까지 삭제하려던 정황이 뒤늦게 확인됐다.A경감에게는 장윤기의 자취방에서 발견된 성범죄 연관 증거물인 리얼돌을 압수하지 않고 그의 부친에게 현관 비밀번호를 알려주며 폐기하도록 방조한 혐의도 더해졌다.A경감은 이날 열린 영장실질심사에 마스크와 모자로 얼굴을 가린 채 출석했다. 그는 “증거인멸 혐의를 인정하느냐”는 취재진의 질문에 답하지 않고 법정으로 향했다. 심사를 마치고 나온 후에도 묵묵부답으로 일관하며 호송차에 올랐다.같은 시간 피해자 이채원양의 유족과 시민단체는 광주경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “경찰은 수사관이 아니라 가해자와 한 몸이 되어 사건을 조직적으로 은폐한 공범”이라며 엄중 처벌을 촉구했다. 파문이 커지자 경찰은 전날 광산경찰서장 등 책임자 6명을 대기발령하고 박 경감을 직위해제했다.