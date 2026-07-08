장윤기 수사팀장 구속…“경찰이 살인마 편” 유족 울분

차량 안 케이블타이 보고도 확보 안 해

“놔둬라” 지시도…장윤기父 집에서 발견

유족 “가해자 아버지가 경찰이라고 은폐”

이미지 확대 영장심사 마친 ‘장윤기 사건’ 증거 인멸 혐의 경찰관 ‘여고생 살해범’ 장윤기 사건의 증거를 인멸한 혐의 등을 받는 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감이 8일 오전 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석한 뒤 법정 밖으로 나오고 있다. 경찰은 A 경감이 장윤기의 차량을 압수수색하는 과정에서 ‘케이블타이’를 증거인멸한 혐의로 전날 구속영장을 신청했다. 2026.7.8 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 영장심사 마친 ‘장윤기 사건’ 증거 인멸 혐의 경찰관 ‘여고생 살해범’ 장윤기 사건의 증거를 인멸한 혐의 등을 받는 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감이 8일 오전 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석한 뒤 법정 밖으로 나오고 있다. 경찰은 A 경감이 장윤기의 차량을 압수수색하는 과정에서 ‘케이블타이’를 증거인멸한 혐의로 전날 구속영장을 신청했다. 2026.7.8 연합뉴스

세줄 요약 광주에서 여고생 살해 사건을 수사하던 경찰 수사팀장이 증거인멸 혐의로 구속됐다. 압수수색 중 케이블타이를 발견하고도 확보하지 않았고, 현장에 그대로 두라고 지시한 정황이 드러났다. 유족은 경찰이 살인마 편에 섰다며 울분을 터뜨렸다. 수사팀장 증거인멸 혐의로 구속

압수수색 중 케이블타이 방치 정황

유족, 경찰의 사건 은폐 강력 비판

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여고생 고(故) 이채원양을 살해하고 남자 고교생을 다치게 한 장윤기(23)를 수사하는 과정에서 증거를 인멸한 혐의를 받는 경찰 수사팀장이 8일 구속됐다.광주지법 최윤영 영장전담 부장판사는 이날 증거인멸 혐의를 받는 광주 광산경찰서 소속 A 경감에 대해 구속영장을 발부했다.A 경감은 사건 발생 이후 장윤기가 범행에 이용한 차량을 압수수색하는 과정에서 결박 도구로 의심되는 핵심 증거인 ‘케이블타이’를 발견하고도 이를 압수하지 않고 방치·인멸한 혐의를 받고 있다.압수수색 상황을 채증한 영상에는 그가 조수석 수납공간에 있던 케이블타이를 확인하고도 실물 확보 없이 그대로 둔 정황이 담긴 것으로 알려졌다.그는 또 현장 수사팀원에게 케이블타이를 차 안에 그대로 놔두라는 지시도 내린 것으로 전해졌다.사라진 케이블타이는 최근 검찰이 현직 경찰관인 장윤기 부친의 자택을 압수수색하는 과정에서 실물로 발견됐다.경찰청은 당시 사건 수사를 지휘했던 광산경찰서장과 형사과장, 수사팀원 등 6명을 대기발령 조치했으며, A 경감에 대해서는 직위해제 처분을 내렸다.이어 수사팀과 유착한 의혹을 받는 현직 경찰관인 장윤기의 아버지를 이날 참고인으로 불러 조사했다.한편 이양의 유족은 이날 광주경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “경찰이 살인마 편에 서서 사건을 은폐했다”며 울분을 터뜨렸다.이양의 어머니는 “가해자가 경찰 가족이라는 이유로 사건을 축소하고 조직적으로 은폐하고 있었다”며 “채원이의 억울함을 풀어줄 것이라고 믿었던 경찰이 우리 편이 아니라 살인마의 편이었다”고 분노했다.이어 “가해자의 아버지가 경찰이라는 이유로 증거가 인멸되고 왜곡됐다”며 “공권력이 한패가 돼 진실을 난도질하려 했다”라고 목소리를 높였다.