경부고속도로 경북 구미 구간서 화물차 추돌…1명 병원 이송

세줄 요약 경부고속도로 경북 구미 구간서 대형 화물차 추돌 사고가 발생했다. 갓길에 정차한 25톤 트레일러를 14톤 화물차가 들이받았고, 60대 운전자가 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 사고 직후 불이 나 화물차는 전소했다. 경부고속도로 구미 구간 화물차 추돌 사고 발생

60대 운전자 부상, 병원 이송 및 치료

화재로 화물차 전소, 트레일러 일부 소실

이미지 확대 경부고속도로 경북 구미 구간에서 8일 발생한 사고 현장. 경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경부고속도로 경북 구미 구간에서 8일 발생한 사고 현장. 경북소방본부 제공

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경부고속도로 경북 구미 구간에서 대형 화물차 간 추돌 사고가 발생했다.경북소방본부는 8일 오후 2시 36분쯤 구미시 도량동 경부고속도로 대구 방면 구미1교 인근에서 갓길에 정차한 25톤 트레일러를 14톤 화물차가 들이받는 사고가 발생했다고 밝혔다.이 사고로 화물차 운전자 60대 남성 1명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다.사고 직후 화재가 발생해 화물차는 전소하고 트레일러는 일부 불에 탔다. 불은 출동한 소방대에 의해 1시간여 만에 꺼졌다.경찰과 소방 당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.