“부르면 가겠다”…미국 간 홍명보, 국회 청문회 출석 예고

세줄 요약 홍명보 전 축구대표팀 감독이 국회 청문회가 열리면 참석하겠다는 뜻을 장학재단 측에 전했다. 그는 월드컵 조별리그 탈락 뒤 사퇴했지만, 선수들에게 책임이 돌아가지 않도록 그동안 밝히지 못한 사정을 직접 설명하겠다는 입장이다. 청문회는 오는 22일쯤 열릴 전망이다. 홍명보, 국회 청문회 출석 의사 전달

월드컵 조별리그 탈락 뒤 사퇴와 출국

선수들 향한 책임 전가 막겠다는 취지

이미지 확대 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 인천국제공항 2터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 인천국제공항 2터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

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홍명보 전 한국 축구대표팀 감독이 국회 청문회에 출석하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.지난 7일 채널A에 따르면 홍 전 감독은 최근 홍명보장학재단 관계자에게 “국회 청문회가 진행되면 참석하려고 한다. 부르면 가겠다”라는 의사를 전달했다.장학재단 관계자는 “홍 감독이 월드컵 성적 부진에 책임을 지고 사퇴했지만, 끝까지 선수들을 지키는 것 또한 감독의 역할이라 생각하고 있다”며 “선수들에게 문제가 발생하거나 화살이 돌아가지 않도록 청문회에 나가 말 못 했던 사정들을 다 밝히겠다는 취지”라고 전했다.그가 지휘했던 대표팀은 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락했다. 이후 대표팀 베이스캠프였던 멕시코 과달라하라에서 기자회견을 열고 사퇴했다.지난달 30일 귀국한 홍 전 감독은 이틀 만에 가족이 있는 미국으로 출국했다. 출국 당시 국회 청문회 참석 여부에 대해 확답을 피했던 그는 논란이 커지자, 자신의 장학재단 측에 참석 의사를 전한 것으로 보인다.국회 청문회는 오는 22일쯤 열릴 전망이다.