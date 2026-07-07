[속보] 여성 지인 성폭행한 뒤 오토바이로 도주한 40대 중국인… 11일만 체포되더니 결국

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 여성 지인 성폭행한 뒤 오토바이로 도주한 40대 중국인… 11일만 체포되더니 결국

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-07-07 14:51
수정 2026-07-07 14:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 지인 여성 성폭행 뒤 오토바이 도주
  • 11일 만에 관악구서 검거, 구속영장 발부
  • 특수강간 혐의로 구속 송치
경찰, 특수강간 혐의 구속송치
이미지 확대
체포·수갑 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF
체포·수갑 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF


지인 여성을 성폭행한 뒤 오토바이를 타고 달아났다 체포된 중국인 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

서울 금천경찰서는 7일 오전 중국 국적의 40대 남성 A씨를 특수강간 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 21일 금천구에서 지인인 B씨를 성폭행한 혐의를 받는다. 그는 범행 후 오토바이를 타고 달아난 것으로 파악됐다.

경찰은 ‘스토킹을 당했다’는 취지의 신고를 받고 추적에 나섰고, 사건 발생 11일 만인 지난 2일 오전 2시쯤 서울 관악구에서 A씨를 검거했다.

이후 경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했으며, 지난 3일 법원은 구속영장을 발부했다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 검찰에 송치된 혐의는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로