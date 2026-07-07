60대 몰던 SUV 중앙선 넘어 역주행… 1명 사망·4명 부상

세줄 요약 제주 서귀포시 서홍동 일주동로에서 60대가 몰던 닛산 SUV가 중앙선을 침범해 역주행했다. 반대편 차량 2대와 잇따라 충돌했고, SUV 운전자가 숨졌다. 다른 차량 운전자 1명과 탑승자 3명도 다쳐 치료를 받게 됐다. 제주 서귀포서 SUV 중앙선 침범 역주행 충돌

운전자 1명 사망, 다른 차량 탑승자 4명 부상

경찰, 정확한 사고 경위와 원인 조사 착수

이미지 확대 지난 6일 밤 제주 서귀포시 서홍동 일주동로에서 스포츠유틸리티차(SUV)와 승용차 등 3대가 충돌해 1명이 숨지고 4명이 다치는 사고가 났다. 제주소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 6일 밤 제주 서귀포시 서홍동 일주동로에서 스포츠유틸리티차(SUV)와 승용차 등 3대가 충돌해 1명이 숨지고 4명이 다치는 사고가 났다. 제주소방안전본부 제공

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제주에서 중앙선을 침범한 스포츠유틸리티차(SUV)가 일으킨 사고로 1명이 숨지고 4명이 다쳤다.7일 제주소방안전본부와 서귀포경찰서 등에 따르면 전날 오후 10시 4분쯤 서귀포시 서홍동 일주동로에서 닛산 SUV와 GV80 승용차, EV6 SUV 등 3대가 충돌했다는 신고가 접수됐다.이 사고로 닛산 SUV 운전자인 60대 A씨가 숨졌으며, GV80 승용차 운전자 50대 B씨가 다리를 다쳐 병원으로 이송됐다.EV6 탑승자 3명도 가벼운 부상을 입어 병원 진료를 받을 것으로 알려졌다.경찰은 서쪽 방면으로 가던 닛산 SUV가 중앙선을 침범한 후 역주행해 반대편에서 오던 차 2대와 연달아 충돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.