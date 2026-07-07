60대 몰던 SUV 중앙선 넘어 역주행… 1명 사망·4명 부상

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

60대 몰던 SUV 중앙선 넘어 역주행… 1명 사망·4명 부상

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-07-07 14:23
수정 2026-07-07 14:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 제주 서귀포서 SUV 중앙선 침범 역주행 충돌
  • 운전자 1명 사망, 다른 차량 탑승자 4명 부상
  • 경찰, 정확한 사고 경위와 원인 조사 착수
이미지 확대
지난 6일 밤 제주 서귀포시 서홍동 일주동로에서 스포츠유틸리티차(SUV)와 승용차 등 3대가 충돌해 1명이 숨지고 4명이 다치는 사고가 났다. 제주소방안전본부 제공
지난 6일 밤 제주 서귀포시 서홍동 일주동로에서 스포츠유틸리티차(SUV)와 승용차 등 3대가 충돌해 1명이 숨지고 4명이 다치는 사고가 났다. 제주소방안전본부 제공


제주에서 중앙선을 침범한 스포츠유틸리티차(SUV)가 일으킨 사고로 1명이 숨지고 4명이 다쳤다.

7일 제주소방안전본부와 서귀포경찰서 등에 따르면 전날 오후 10시 4분쯤 서귀포시 서홍동 일주동로에서 닛산 SUV와 GV80 승용차, EV6 SUV 등 3대가 충돌했다는 신고가 접수됐다.

이 사고로 닛산 SUV 운전자인 60대 A씨가 숨졌으며, GV80 승용차 운전자 50대 B씨가 다리를 다쳐 병원으로 이송됐다.

EV6 탑승자 3명도 가벼운 부상을 입어 병원 진료를 받을 것으로 알려졌다.

경찰은 서쪽 방면으로 가던 닛산 SUV가 중앙선을 침범한 후 역주행해 반대편에서 오던 차 2대와 연달아 충돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
사고를 일으킨 원인 차량은 무엇인가요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로