[속보] 서울 강동구서 30대 남성이 귀가하던 여성 성폭행 시도…구속송치

세줄 요약
- 강동구 귀가 여성 대상 성폭행 시도 혐의
- 30대 남성 구속 상태로 검찰에 송치
- 경찰 추적 끝 긴급 체포, 법원 구속영장 발부
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경찰 이미지. 서울신문DB
귀가하던 여성을 성폭행하려 한 30대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.
7일 연합뉴스 등에 따르면 서울 강동경찰서는 귀가하던 여성을 성폭행하려 한 30대 남성을 서울동부지검에 구속 송치했다.
A씨는 지난달 29일 오전 2시 20분쯤 강동구의 한 도로에서 귀가 중이던 여성에게 성폭행을 시도한 혐의(강간미수)를 받는다.
두 사람은 전혀 모르는 사이인 것으로 전해졌다. 당시 신고를 받고 출동한 경찰이 도주한 A씨를 추적해 긴급 체포했다.
서울동부지법은 지난 1일 도주 우려가 있다는 이유로 A씨에 대한 구속영장을 발부했다.
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