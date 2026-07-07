[속보] 서울 강동구서 30대 남성이 귀가하던 여성 성폭행 시도…구속송치

세줄 요약 서울 강동구에서 귀가하던 여성을 성폭행하려 한 30대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. A씨는 지난달 29일 새벽 도로에서 피해자에게 강간미수를 저지른 혐의를 받았고, 신고를 받고 출동한 경찰에 긴급 체포됐다. 강동구 귀가 여성 대상 성폭행 시도 혐의

30대 남성 구속 상태로 검찰에 송치

경찰 추적 끝 긴급 체포, 법원 구속영장 발부

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당시 신고를 받고 출동한 경찰이 도주한 A씨를 추적해 긴급 체포했다.

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귀가하던 여성을 성폭행하려 한 30대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.7일 연합뉴스 등에 따르면 서울 강동경찰서는 귀가하던 여성을 성폭행하려 한 30대 남성을 서울동부지검에 구속 송치했다.A씨는 지난달 29일 오전 2시 20분쯤 강동구의 한 도로에서 귀가 중이던 여성에게 성폭행을 시도한 혐의(강간미수)를 받는다.두 사람은 전혀 모르는 사이인 것으로 전해졌다.서울동부지법은 지난 1일 도주 우려가 있다는 이유로 A씨에 대한 구속영장을 발부했다.