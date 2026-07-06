“집 어지럽혀” 60대 에어컨 기사와 말다툼 하다 흉기 살해한 50대 구속

세줄 요약 천안의 한 다가구주택에서 에어컨 설치를 하던 60대 기사와 말다툼을 벌이던 50대 남성이 흉기로 찔러 살해해 구속됐다. 경찰은 병원 치료를 마친 뒤 긴급체포했고, 법원은 도주 우려를 이유로 영장을 발부했다. 천안 다가구주택서 에어컨 기사와 말다툼 끝 살해

집안 어지럽힘 항의 뒤 흉기 범행, 피해자 사망

법원 도주 우려 판단해 50대 남성 구속영장 발부

이미지 확대 경찰 자료사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경찰 자료사진. 연합뉴스

60대 에어컨 설치 기사와 말다툼을 벌이다 흉기로 찔러 살해한 50대 남성이 구속됐다.

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6일 법조계에 따르면 대전지법 천안지원은 이날 살인 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 도주 우려 등을 이유로 구속영장을 발부했다.A씨는 지난 3일 오후 2시 40분쯤 천안 동남구 봉명동의 한 다가구주택에서 말다툼을 벌이던 에어컨 설치 기사 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.B씨는 병원으로 옮겨져 수술을 받았으나 다음 날 숨졌다.A씨는 에어컨 설치 과정에서 B씨가 집안을 어지럽히자 항의했고, B씨가 자리를 뜨려 하자 화가 나 범행을 저지른 것으로 조사됐다.범행 과정에서 A씨도 경미한 상처를 입었다. 경찰은 병원 치료가 끝난 A씨를 긴급체포했다.경찰은 자세한 범행 경위 등을 조사한 뒤 A씨를 송치할 예정이다.