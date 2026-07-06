신발장 앞에서 “출근 싫다” 눈물…20대 방사선사, 한달도 못 버티고 사망

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

신발장 앞에서 “출근 싫다” 눈물…20대 방사선사, 한달도 못 버티고 사망

이보희 기자
입력 2026-07-06 17:28
수정 2026-07-06 17:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

경찰, ‘직장 내 괴롭힘’ 수사 착수

이미지 확대
경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음. 서울신문DB
경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음. 서울신문DB


전북의 한 종합병원에서 근무하던 여성이 동료들의 괴롭힘을 호소한 뒤 숨져 경찰이 수사에 나섰다.

6일 군산경찰서 등에 따르면 지난달 29일 군산의 한 아파트 화단에서 20대 방사선사 A씨가 숨진 채 발견됐다.

A씨는 해당 병원에서 지난달 초부터 계약직으로 근무를 시작했다.

현장에서 메모 등 유서는 발견되지 않았다.

유족은 A씨가 숨지기 이틀 전 신발장 앞에서 “출근하기 싫다”며 눈물을 흘렸고, 친구들에게도 직장생활이 힘들다고 털어놨다고 주장했다.

또 A씨가 출근하지 않자 경찰이 아파트 주변을 수색해 시신을 발견했다며 관련 증언 등을 수집한 뒤 법적 대응을 검토하고 있다고 밝혔다.

해당 병원 관계자는 “안타까운 일이 발생한 만큼 객관적인 조사를 위해 외부 노무사에게 사실관계 확인을 의뢰했다”며 “A씨와 함께 근무했던 이들을 조사하고 있다”고 전했다.

경찰은 직장 내 괴롭힘 의혹을 포함해 사건 경위를 확인하고 있다.
이보희 기자
세줄 요약
  • 군산 종합병원 계약직 방사선사 숨진 채 발견
  • 유족, 출근 거부·직장 고충 호소 주장
  • 경찰, 직장 내 괴롭힘 의혹 수사 착수
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨는 해당 병원에서 어떤 신분으로 근무했나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로