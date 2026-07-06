포항서 암컷 대게 불법 포획한 일당 일망타진…2명 구속

세줄 요약 포항해양경찰서는 포획이 금지된 암컷 대게를 잡아 유통한 혐의로 일당 4명을 검거하고, 판매책과 선장 등 2명을 구속 송치했다. 이들은 수족관 보관분을 포함해 4500여 마리를 포획·판매한 것으로 조사됐다. 포획 금지 암컷 대게 불법 유통 일당 검거

판매책·선장 등 2명 구속 송치

총 4500여 마리 포획·판매 확인

이미지 확대 해경이 압수한 불법 포획 암컷 대게. 포항해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 해경이 압수한 불법 포획 암컷 대게. 포항해양경찰서 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

포획이 금지된 암컷 대게를 포획한 일당이 모두 해경에 붙잡혔다.경북 포항해양경찰서는 포획 금지된 암컷 대게를 잡아 유통한 혐의(수산자원관리법 위반)로 일당 4명을 검거해 이들 중 2명을 구속 송치했다고 6일 밝혔다.포항해경은 지난 2월 첩보를 입수한 뒤 불법 포획한 암컷 대게 2106마리를 수족관에 보관한 혐의로 판매책 A씨를 현행범으로 체포한 뒤 구속했다.이후 휴대전화와 인근 폐쇄회로(CC)TV를 추적해 암컷 대게를 잡은 어선의 선장 B씨와 운반책, 연락책 등 공범 3명을 검거한 뒤 최근 B씨를 구속했다.해경 조사 결과 이들은 총 4500여마리의 암컷 대게를 포획해 판매한 것으로 나타났다.이근안 포항해양경찰서장은 “대게는 동해안의 중요한 어족 자원으로 불법 포획해 유통하는 행위는 수산자원 고갈로 직결된다”며 “수산자원 보호를 위해 강력하게 단속하겠다”고 말했다.