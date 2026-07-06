경남 산청 사찰 화재로 요사채 전소…60대 남성 숨져

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

경남 산청 사찰 화재로 요사채 전소…60대 남성 숨져

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-07-06 10:54
수정 2026-07-06 10:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 산청 사찰 요사채 심야 화재 발생
  • 60대 남성 1명 숨지고 건물 전소
  • 소방 42명 투입, 1시간 만에 진화
이미지 확대
화재 현장. 2026.7.6. 경남소방본부 제공
화재 현장. 2026.7.6. 경남소방본부 제공


경남 산청군의 한 사찰에서 심야 화재가 발생해 60대 남성 1명이 숨졌다.

6일 소방당국에 따르면 전날 오후 11시 56분쯤 산청군 시천면 동당리의 한 사찰 요사채에서 불이 났다.

화재는 인근 주민이 검은 연기와 불꽃을 목격하고 신고하면서 알려졌다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 소방대원 등 인력 42명과 장비 15대를 투입해 진화에 나섰으며, 이날 오전 0시 52분쯤 불을 모두 껐다.

이 불로 요사채가 전소됐고 건물 내부에 있던 60대 남성이 숨졌다. 숨진 남성은 화재 당시 요사채에 있었던 것으로 파악됐다.



경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사할 예정이다.
산청 이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 화재로 인한 인명피해 상황은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로