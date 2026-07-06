월드컵 브라질 축구팬 ‘눈 찢기’ 논란…잇따른 차별 행위에 공분

세줄 요약 2026 북중미 월드컵에서 브라질 유명 인플루언서가 일본전 승리 뒤 손가락으로 눈을 찢는 영상을 올려 아시아인 비하 논란이 일었다. 서경덕 교수는 대표적 인종차별 제스처라며 공개 사과와 재발 방지를 요구했다. 브라질 인플루언서, 아시아인 비하 제스처 논란

서경덕 교수, 공개 사과와 재발 방지 촉구

북중미 월드컵, 잇단 인종차별 사건 공분

이미지 확대 북중미 월드컵 32강에서 브라질이 일본을 꺾은 뒤 브라질 응원단이 단체로 인종차별적 행위를 하고 있다. 서경덕 교수팀 제공 닫기 이미지 확대 보기 북중미 월드컵 32강에서 브라질이 일본을 꺾은 뒤 브라질 응원단이 단체로 인종차별적 행위를 하고 있다. 서경덕 교수팀 제공

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2026 북중미 월드컵에서 아시아 국가들에 대한 잇단 인종 차별 행위가 불거지고 있다.서경덕 성신여대 교수는 6일 소셜미디어(SNS)를 통해 “많은 누리꾼으로부터 제보를 받았다”며 “확인해 보니 중국 매체 ‘후푸닷컴’ 등에서도 해당 사건이 소개되며 국제적인 비판을 받고 있다”고 밝혔다.서 교수에 따르면 월드컵 기간 브라질의 한 유명 인플루언서가 일본과의 경기 후 아시아인을 비하하는 제스처를 취해 논란이 됐다. 브라질 인플루언서 ‘brenndamaral’은 북중미 월드컵 32강전에서 브라질이 일본을 꺾은 직후 자신의 SNS 스토리에 지인들과 함께 손가락으로 눈을 찢는 모습을 담은 영상을 게시했다.이 영상에 대해 전 세계 축구팬들의 비난이 쏟아지자 그는 사과 대신 SNS 계정 이름을 바꾸고 계정을 비공개로 전환하는 등 책임을 회피하는 모습을 보였다.서 교수는 “손가락으로 눈을 찢는 행위는 서구권에서 아시아인을 비하할 때 사용하는 대표적인 인종차별적 제스처”라고 비판했다.북중미 월드컵에서 인종차별 논란이 불거진 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 한국과 체코의 예선 1차전 당시 경기장을 찾았던 한국인 유튜버가 멕시코 축구팬들로부터 인종차별을 당하는 사건이 발생했다. 당시 외신들이 이를 보도했고, 누리꾼들이 가해자의 신원을 밝혀내자 그는 결국 사과했다.서 교수는 “이번 브라질 인플루언서 역시 숨을 것이 아니라 반드시 공개적으로 사과해야 한다”며 “월드컵이라는 전 세계적인 축제에서 다시는 이런 인종차별 행위가 재발하지 않도록 전 세계 축구팬들이 경각심을 가져야 한다”고 했다.