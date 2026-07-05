[속보] “단톡방에서 쫓아내?”…제주 길거리서 흉기 휘두른 중국인 긴급 체포

세줄 요약 제주 노형동 길거리에서 30대 중국인이 같은 국적 지인에게 흉기를 휘둘러 팔에 자상을 입혔다. 피해자는 생명에 지장이 없고, 경찰은 단체 채팅방에서 쫓겨난 데 앙심을 품은 범행으로 보고 긴급체포해 조사 중이다. 제주 노형동 길거리 흉기 난동 발생

30대 중국인, 지인에게 자상 입힘

채팅방 퇴출 앙심 진술, 긴급체포

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제주의 한 길거리에서 지인에게 흉기를 휘두른 30대 중국인이 경찰에 붙잡혔다.

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5일 제주서부경찰서는 특수상해 혐의로 중국 국적 A(30대)씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔다.A씨는 지난 4일 오전 1시쯤 제주시 노형동의 한 길거리에서 같은 국적의 B씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받고 있다.B씨는 팔에 2㎝가량 자상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.경찰 출동 당시 피해자를 포함해 현장에 있던 중국 국적자 5명은 모두 자리를 떠난 상태였다.경찰은 피해자 진술 등을 토대로 A씨를 추적해 검거했다.그는 단체 채팅방에서 쫓겨난 데 대해 앙심을 품고 범행했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이다.경찰 관계자는 “A씨가 홀로 B씨를 쫓아가 범행했는지는 추가 수사가 필요하다”며 “현재까지 살해 의도는 없던 것으로 파악하고 있다”고 밝혔다.