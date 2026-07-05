고성 DMZ 산불 19시간만에 완진

세줄 요약 강원 고성 비무장지대(DMZ)에서 발생한 산불이 19시간여 만에 완전히 꺼졌다. 산림과 소방 당국은 헬기 2대를 투입해 진화했고, 바람이 약하고 습도가 높아 확산은 크지 않았다. 현재는 군부대와 함께 뒷불 감시를 이어가고 있다. 고성 DMZ 산불 19시간여 만에 완진

헬기 2대 투입, 바람 약해 확산 제한

현재 군부대와 함께 뒷불 감시 중

이미지 확대 4일 오후 1시 9분쯤 강원 고성 비무장지대(DMZ)에서 산불이 발생했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 4일 오후 1시 9분쯤 강원 고성 비무장지대(DMZ)에서 산불이 발생했다. 연합뉴스

진화율은 70%까지 올라갔으나 해가 져 진화 작업이 중단됐다.

당국은 5일 일출 뒤 헬기를 투입해 완진했고, 현재는 군부대와 함께 뒷불 감시 중이다.

산불 발생 원인과 피해 면적은 조사 중이다.

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동부전선인 강원 고성 비무장지대(DMZ)에서 발생한 산불이 19시간여 만에 완전히 꺼졌다.강원도 산불방지대책본부는 5일 오전 8시 38분쯤 고성 수동면 외면리 산불을 완진했다고 밝혔다.산불은 전날인 4일 오후 1시 9분쯤 군사분계선(MDL)에서 남측으로 1.7㎞ 지점, 남방한계선에서 북측으로 0.3㎞ 비무장지대에서 최초 발화했다.산림과 소방 당국은 헬기 2대를 투입해 진화 작업을 벌였다. 산불 현장은 바람이 약하게 불고 습도도 높아 불이 확산하지 않았다.