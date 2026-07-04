“N번방과 비교도 안 돼”…‘가세연’ 김세의, 김수현 하체사진으로 협박

세줄 요약 가세연 김세의 대표가 유튜브 방송에서 배우 김수현의 하체 노출 사진을 공개하고 사과를 강요한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 그가 N번방과 비교하며 협박하고, 김새론 관련 허위 사실을 여러 차례 퍼뜨렸다고 봤다. 김세의, 김수현 하체 사진 공개 및 협박 혐의

N번방 비교 발언과 사과 강요 정황 적시

김새론 관련 허위 사실 반복 유포 혐의

이미지 확대 배우 김수현, 김세의 가로세로연구소 대표. 연합뉴스, 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 배우 김수현, 김세의 가로세로연구소 대표. 연합뉴스, 뉴스1

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김세의 가로세로연구소(가세연) 대표가 유튜브 방송에서 배우 김수현의 하체 노출 사진을 공개하고 사과를 강요하며 “N번방하고 비교가 안 된다”고 협박한 정황이 드러났다.4일 박은정 조국혁신당 의원실을 통해 확보한 김 대표의 정보통신망법 위반(명예훼손), 스토킹처벌법 위반 등 혐의 사건 공소장에는 이런 내용이 적시됐다.공소장에 따르면 김 대표는 지난해 3월 유튜브 라이브 방송에서 김수현을 언급하며 “그냥 드라마 퇴출당하는 수준이 아니고요. N번방하고 비교가 안 됩니다. 어마어마한 얘기가 있습니다”라고 밝혔다.그는 “(드라마 제작사는) 김수현한테 1200억이나 1800억 손해배상 청구하면 된다는 걸 아시기를 바란다”라며 드라마가 공개되면 관련 자료를 유포할 것처럼 위협한 것으로 나타났다.김수현이 미성년자였던 고 김새론과 교제했고, 김새론이 사망한 직접적인 원인이 김수현 측의 채무변제 압박이라는 등의 허위 사실을 총 25차례에 걸쳐 유튜브 방송으로 유포했다는 내용도 공소장에 포함됐다. 이어 김수현의 하체 노출 사진을 공개하며 공개적으로 사과하지 않으면 사생활 관련 사진을 추가로 공개할 것처럼 행세한 혐의도 받고 있다.검찰은 김 대표가 지난해 3∼4월 총 23차례에 걸쳐 사생활 관련 거짓 내용을 폭로하는 유튜브 방송을 한 데 대해 스토킹범죄 혐의도 적용했다. 지난달 23일 구속기소된 김 대표의 첫 공판은 다음 달 14일 열릴 예정이다.